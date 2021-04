Les images de la blessure de Jamal Murray

Il restait une poignée de secondes à jouer, et malheureusement, la fin de match entre les Warriors et les Nuggets a été marquée par la chute et la blessure de Jamal Murray. De retour sur les terrains après une semaine d’absence pour soigner son genou droit, le meneur de Denver s’est blessé au genou gauche !

Pour l’instant, il est trop tôt pour connaître la gravité de sa blessure, mais ce n’est jamais rassurant quand un joueur se blesse quasiment tout seul sur un mauvais appui, et sa réaction au sol autorise à craindre le pire.

Il faudra désormais attendre les résultats de l’IRM pour savoir si un ménisque ou un ligament est touché.

« Il venait juste de revenir. Il était au repos depuis quatre jours. Son genou droit le gênait » raconte Mike Malone. « C’est juste horrible comme sentiment. On garde Jamal dans nos pensées et nos prières, et on espère qu’on aura quelques bonnes nouvelles. »

Plus d’infos à venir