« Quand on est revenus dans le troisième quart-temps, on pouvait voir qu’il était dans la zone. Et les gars ont fait du bon boulot en allant le chercher. Tatum a été vraiment spécial ce soir. Ne vous y trompez pas, malgré son comportement assez calme, c’est un compétiteur ».

Brad Stevens a bien cru vivre une nouvelle soirée morose alors que les Celtics se retrouvaient malmenés en première mi-temps, puis menés de 17 points après le repos. Puis la lumière est venue de Jayson Tatum, qui est monté en température en fin de troisième quart-temps sur un passage où il a pris complètement feu, scorant à son tour 17 points en l’espace de six minutes pour relancer complètement les siens. Avec sa palette offensive complète, mêlant adresse de loin, maîtrise du tir à mi-distance et drives foudroyants vers le cercle…

« Nous avons simplement continué à nous parler en nous disant les uns aux autres que nous devions continuer à aller de l’avant et à nous battre quel que soit l’obstacle qui se présentait devant nous », a souligné Marcus Smart. « Nous avons tous réalisé ce que Jayson faisait et à quel point il était en forme. Nous voulions juste nous assurer que nous le soutenions autant que possible ».

Un éclair dans la nuit

Jayson Tatum a remis le couvert sur la fin, en ajoutant 18 points à son compteur perso dans le quatrième quart-temps et la prolongation pour permettre à Boston de s’imposer face à Minnesota.

La victoire a été laborieuse mais l’histoire retiendra l’extraordinaire performance de Jayson Tatum (53 points à 16/25 au tir, 6/10 à 3-points, 10 rebonds, 4 passes décisives), devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Celtics à atteindre la barre des 50 points, devant Larry Bird.

« Scorer 50 points, c’est une marque importante dans cette ligue, surtout à cet âge », a reconnu Jayson Tatum, qui s’est promis de réitérer pareille performance lorsque son fils sera autorisé à être à nouveau en tribune. « Ce sera une grosse soirée que je garderai toujours en tête. Et on a eu la victoire, par dessus tout, une victoire importante. Chaque succès est important maintenant. Donc on la prend ».