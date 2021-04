Un Zach LaVine record dans la défaite

Défaits par Atlanta sur le score de 120-108, Chicago a vu sa série de trois victoires s’arrêter hier soir. Un revers qui relègue au second plan l’énorme performance de Zach LaVine, qui établit un nouveau record en carrière à 50 points dont 39 pour la seule première mi-temps.

Avec ce record en carrière, LaVine devient le 5e joueur de la franchise à entrer dans le club des 50. Il rejoint Jamal Crawford et Chet Walker qui avaient réalisé cette performance une seule fois, Jimmy Butler 2 fois et Michael Jordan qui lui a réussi à atteindre cette barre à… 38 reprises. « Ce mec est un monstre » a réagi LaVine en découvrant la stat. « Il est mythique. »

Une place à part dans l’histoire des Bulls

Si on s’en tient à ses 39 points inscrits en première mi-temps, Zach LaVine entre aussi dans un cercle prestigieux. Sur les vingt-cinq dernières années, seuls Kobe Bryant, avec ses 42 points contre les Wizards de Jordan en 2003, puis Klay Thompson 13 ans plus tard grâce à ses 40 unités face aux Pacers, ont fait mieux que lui.

Dans l’histoire des Bulls, LaVine devient aussi le premier à réussir un tel exploit depuis Jordan en 1997. Quant à Jimmy Butler, il a certes marqué 40 points en 2016 mais il les avait inscrits en deuxième mi-temps.

Avec notamment 25 points dans le deuxième quart-temps, le scoreur a littéralement pris feu sur cette rencontre comme il l’a expliqué au micro d’ESPN. « J’étais en rythme. Mes 3-points ont commencé à rentrer et à partir de ce moment là j’avais plus d’espace pour jouer à mi-distance et finir près du cercle. J’ai essayé d’aller davantage sur la ligne des lancers-francs en 2e quart parce que j’étais vraiment crevé. J’ai essayé de m’accorder un petit break. »

Au vu de son talent offensif, on pouvait, tout comme lui, prétendre à ce que cette barre tombe prochainement. « C’est cool de rentrer dans le club des 50 points. Je me suis toujours arrêté à la quarantaine donc ça m’avait toujours échappé jusqu’ici. Il y a quelques matchs où j’étais assis sur le banc en 4e quart-temps avec 40 points et je me disais que j’aurais pu les taper. »

Les Hawks l’ont forcé à lâcher la balle en 2e mi-temps

Au final, LaVine a terminé le match en infligeant 50 points aux Hawks à 18/31 au tir dont 7/12 de loin et 7/8 depuis la ligne des lancers.

Le problème pour lui et son équipe, c’est qu’Atlanta a su s’adapter à l’état de grâce de LaVine pour bien le contenir les 24 dernières minutes. Surement émoussé physiquement, le jouer des Bulls n’a marqué que 11 points en deuxième période. « Ça craint. J’aurais préféré un match à 50 points dans une victoire. C’est le point négatif de la soirée. Mais oui je suis content d’avoir réalisé cette performance. »

Atlanta a fait preuve d’une belle réaction pour sortir LaVine de son rythme. « Nous devions changer notre plan de jeu. LaVine a fait une incroyable première mi-temps. On a été plus agressif sur lui en essayant de le couper du ballon. » souligne Gallinari.

Un sentiment partagé le principal intéressé. « Je leur donne du crédit, ils ont établi une tactique en se disant : « Nous n’allons pas le laisser nous battre ». Ils auraient pu faire dans le troisième ce qu’ils avaient un peu commencé dans le deuxième, c’est-à-dire mettre un gars sur moi en press tout-terrain mais ils ont choisi de me presser à la moitié de terrain avec Solomon Hill, Gallinari ou Bogdanovic. Si un des gars me serrait, ça m’obligeait à lâcher le ballon mais ça m’allait. […] Nous devons juste trouver un moyen de gagner ce genre de match. »

Avec si possible de nouvelles performances individuelles de ce genre.