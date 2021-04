Stats & Highlights | Nouvelle chute pour les Bucks, les Hawks résistent aux 50 points de Zach LaVine

Les Bucks évoluaient sans Giannis Antetokounmpo depuis quelques jours et pour la réception de Charlotte, ils ont présenté l’équipe C, voire D. Forcément, les Hornets, même s’ils sont eux aussi très diminués, ont sauté sur l’occasion pour conforter leur 4e place à l’Est.

Les Hornets se battent avec les Hawks pour cette place, qui offre l’avantage du terrain au premier tour des playoffs, et ces derniers ont réussi à battre les Bulls d’un bouillant Zach LaVine (50 points). Enfin, Indiana retrouve Domantas Sabonis et des couleurs avec un succès à Orlando. Deuxième victoire de suite pour les Pacers.

Orlando – Indiana : 106-111

Domantas Sabonis est de retour mais Aaron Holiday (20 points) continue de se montrer et ça fait du bien aux Pacers. Après avoir gaspillé une avance de 15 points en troisième quart-temps, Indiana trouve l’énergie de passer un 16-6 en début de dernier acte.

Terrence Ross, lui, jette ses dernières forces dans la bataille avec 10 points dans cet ultime quart-temps, avec notamment deux dunks en fin de match, pour faire espérer les Floridiens. Mais Malcolm Brogdon et T.J. McConnell ne tremblent pas sur la ligne des lancers-francs pour valider le succès des Pacers.

Magic / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Okeke 29 3/5 0/2 2/2 1 5 6 7 1 0 1 1 8 19 J. Ennis III 33 3/6 1/2 7/8 1 4 5 4 4 1 0 0 14 20 W. Carter Jr. 26 4/11 0/1 0/0 2 7 9 0 3 1 2 1 8 10 M. Carter-Williams 22 3/8 1/2 2/2 0 2 2 3 3 0 2 0 9 7 D. Bacon 18 3/9 0/2 1/2 2 2 4 0 1 0 0 0 7 4 M. Bamba 22 4/10 2/5 4/6 1 5 6 2 2 0 2 3 14 15 C. Anthony 26 3/12 0/2 2/2 4 5 9 5 4 0 1 1 8 13 R.J. Hampton 19 3/4 0/1 0/2 0 2 2 0 1 1 3 1 6 4 T. Ross 28 10/15 2/5 2/3 0 4 4 1 3 0 2 1 24 22 G. Harris 18 2/10 0/2 4/4 1 2 3 1 1 0 2 0 8 2 Total 38/90 6/24 24/31 12 38 50 23 22 3 15 8 106 Pacers / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 33 3/12 1/2 9/12 3 12 15 6 4 0 4 2 16 23 J. Holiday 23 1/3 1/3 0/0 0 3 3 1 1 0 1 1 3 5 M. Brogdon 28 4/14 0/5 3/4 1 3 4 4 3 1 1 0 11 8 E. Sumner 21 4/5 1/1 3/3 0 0 0 1 2 1 0 1 12 14 C. LeVert 29 4/12 0/2 3/3 1 6 7 2 5 1 1 1 11 13 D. McDermott 21 8/13 1/3 2/2 3 3 6 0 1 1 0 0 19 21 G. Bitadze 15 2/7 1/3 0/0 3 4 7 0 4 0 1 2 5 8 T.J. McConnell 27 3/7 0/3 2/2 0 2 2 9 1 2 1 1 8 17 A. Holiday 23 7/14 6/10 0/0 0 2 2 3 1 1 4 1 20 16 J. Lamb 19 2/5 0/1 2/2 0 3 3 0 2 1 1 1 6 7 Total 38/92 11/33 24/28 11 38 49 26 24 8 14 10 111

Atlanta – Chicago : 120-108

Intenable en première mi-temps avec 39 points, Zach LaVine a porté ses coéquipiers et donné de l’avance aux Bulls, jusqu’à 11 points d’écart. Mais l’arrière a vu les Hawks revenir, surtout grâce à Trae Young (42 unités) qui enchaîne les paniers en troisième quart-temps.

En dernier acte, le All-Star de Chicago continue de marquer mais cette fois-ci, c’est Danilo Gallinari qui répond à 3-pts, avant un dunk de Clint Capela. L’ailier insiste encore derrière l’arc et Zach LaVine (50 points) perd un ballon important. L’intérieur suisse et le shooteur italien mettent le point final, avec un 19-4, à cette victoire d’Atlanta et mettent ainsi un terme à la série de victoires des hommes de Billy Donovan.

Hawks / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Hill 22 0/2 0/1 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 3 C. Capela 37 10/12 0/0 2/3 0 10 10 1 1 0 1 2 22 31 T. Young 38 15/25 1/6 11/14 0 8 8 9 1 0 4 0 42 42 B. Bogdanovic 34 5/10 0/4 0/0 0 4 4 2 2 0 2 1 10 10 K. Huerter 35 5/8 1/4 0/0 0 2 2 5 2 2 0 1 11 18 D. Gallinari 30 6/16 4/8 4/4 2 4 6 1 2 2 1 0 20 18 O. Okongwu 11 3/3 0/0 0/0 1 4 5 0 4 0 0 0 6 11 T. Snell 15 0/1 0/1 0/0 2 1 3 1 1 2 0 0 0 5 L. Williams 17 3/7 1/3 2/2 0 0 0 5 0 0 1 0 9 9 Total 47/84 7/27 19/23 6 35 41 25 14 7 9 4 120 Bulls / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Young 24 2/4 0/0 0/0 2 3 5 3 1 0 3 1 4 8 P. Williams 26 2/4 0/1 0/0 1 1 2 0 4 2 0 0 4 6 N. Vucevic 36 11/19 3/5 0/0 3 7 10 2 0 1 3 0 25 27 T. Satoransky 33 0/6 0/3 0/0 0 1 1 10 2 2 2 0 0 5 Z. LaVine 39 18/31 7/12 7/8 1 7 8 5 1 0 3 0 50 46 L. Markkanen 27 1/4 1/3 2/2 0 5 5 1 1 0 2 0 5 6 T. Brown Jr. 15 2/5 1/4 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 5 5 D. Theis 12 1/2 0/0 2/2 1 2 3 0 2 0 0 0 4 6 C. White 29 4/11 1/5 2/2 0 1 1 4 5 1 0 0 11 10 Total 41/86 13/33 13/14 8 30 38 25 17 6 13 1 108

Milwaukee – Charlotte : 119-127

Les deux infirmeries étaient pleines à craquer et ce sont les Hornets qui en ont finalement profité. Face à des Bucks privés de Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Donte DiVincenzo, Brook Lopez, Khris Middleton ou encore P.J. Tucker, Miles Bridges s’est régalé avec 26 points.

C’est lui qui a mis rapidement Charlotte devant, et les hommes des James Borrego ont été sérieux pour maintenir leur avance et la faire monter même à 21 points en fin de match. Côté Milwaukee, c’est le rookie Jordan Nwora qui a le plus brillé avec 24 points. Troisième défaite de suite pour les troupes de Mike Budenholzer, qui cèdent du terrain sur Philadelphie et Brooklyn au sommet de la conférence Est.