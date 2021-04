Un Zion Williamson XXL écœure les Sixers !

Les deux formations mettent beaucoup d’intensité dès les premières minutes, et Zion Williamson va se frotter au possible meilleur défenseur de la saison, Ben Simmons, et il montre les muscles au poste bas. A leurs côtés, le duel Joël Embiid-Stevens Adams fait déjà des étincelles, et le pivot camerounais commence à scorer ses premiers points malgré la belle défense de l’intérieur Kiwi (16-14).

Les deux attaques manquent de réussite pendant quelques minutes, et Tobias Harris en profite pour montrer ses progrès en défense, en serrant la vis sur Brandon Ingram. Embiid continue de noircir la feuille en se jouant de Willy Hernangomez près du cercle, mais les Pelicans sont devant (23-22).

Embiid frustré

A l’image de Jaxson Hayes, la seconde unité de Nola fait de l’excellent travail, et James Johnson apporte tout son enthousiasme. Dwight Howard semble endormi en défense, et Williamson (15 points déjà) le fait tourner en bourrique à plusieurs reprises, ce qui rend fou de rage coach Rivers, qui le sort immédiatement du terrain. Le cinq majeur de Philly reprend les choses en main, et repasse en tête (41-39).

Mais le jeu est haché, et les deux formations perdent beaucoup de ballons. Aux Sixers, Harris et Simmons remettent un peu d’ordre dans la maison Sixers, et les Pelicans s’entêtent à chercher des points poste bas, face à « l’albatros » défensif Embiid, qui détourne quelques tirs. Cette rencontre ressemble à un match de playoffs, l’intensité est forte, la défense est solide et les tirs ne rentrent pas facilement des deux côtés du parquet. Embiid semble un peu frustré par le manque de fluidité dans le jeu offensif des siens, et à la pause, les deux franchises sont à égalité (50-50).

Iron, Lion, Zion !

Au retour des vestiaires, les hommes de Stan Van Gundy passent la vitesse supérieure. Williamson se fait plaisir dans la peinture, et Eric Bledsoe, dans le dur lors de la première période, commence à mettre quelques tirs ouverts. Embiid prend une troisième faute et Harris marque quelques paniers difficiles, mais les Pelicans creusent un petit écart bien mérité (66-61). Les Sixers traversent un désert offensif, et le duo Simmons-Embiid patine beaucoup trop. Howard, très médiocre en première période, se chauffe avec Hernangomez, et Kira Lewis Jr vole deux ballons de suite dans les mains du pauvre Shake Milton, qui prend une soufflante de son coach. Les Pelicans ont pris le contrôle des opérations après trois quart-temps (76-68).

Les jeunes de New Orleans jouent à 200km/h pour le plus grand plaisir de Williamson, qui termine sur un alley oop après une sublime passe de Lewis Jr. Après un 6-0 encaissé en moins d’une minute signé Williamson, coach Rivers prend déjà un temps mort pour rameuter ses troupes (86-71). Fidèle à lui-même, Howard fait une faute flagrante sur le Zion, qui termine au sol. Mais il en faut bien plus pour troubler le buffle de Louisiane.

Même si Korkmaz plante deux banderilles de loin, les Sixers galèrent à se remettre sur les rails et à six minutes du terme, ils sont à encore -12 (92-80). Simmons réalise un match assez moyen, mais il faut se méfier des coups de butoir de loin de Korkmaz, et de Harris qui prennent le relais d’Embiid. Auteur de 14 points dans le dernier quart-temps, Williamson poursuit son chantier dantesque, et il porte son équipe sur ses (très, très) larges épaules jusqu’à la victoire (101-94). Un succès qui va faire du bien au moral des Pelicans.