Le duo Barrett – Burks braque les Grizzlies en prolongation

Alors que New York restait sur cinq revers en six matchs, la troupe de Tom Thibodeau recevait une équipe de Memphis en forme au Madison Square Garden, le club du Tennessee venant de boucler quatre succès consécutifs.

Les Grizzlies affichent d’ailleurs rapidement la différence de dynamiques, avec des prises à deux agressives qui perturbent beaucoup Julius Randle, qui perd des ballons et n’arrive pas à trouver ses spots. En face, le ballon circule bien et Dillon Brooks trouve des décalages pour faire le premier écart.

Le rookie Desmond Bane offre ainsi +15 (18-33) à son équipe, qui va faire la course en tête toute la rencontre.

Derrick Rose essaie bien de relancer sa formation en deuxième quart-temps, mais Ja Morant redonne à chaque fois un coup de collier, que ce soit sur le pick-and-roll avec Jonas Valanciunas ou tout seul, sur jeu rapide.

Les Grizzlies se tendent dans le « money time »

Toujours à +9 à la mi-temps (51-60), Memphis voit quand même New York recoller encore alors que Julius Randle prend enfin la mesure des prises à deux des Grizzlies, pour trouver ses camarades sous le cercle ou à 3-points.

Mais à chaque fois, le tandem Morant – Valanciunas a la réponse et il y a toujours trois possessions d’écart (102-110) à l’entrée du « money time ».

Sauf qu’Alec Burks et RJ Barrett ramènent New York aux lancers, alors que Memphis s’est tendu. Ja Morant et Jonas Valanciunas laissent eux des lancers en route, et RJ Barrett pénètre, utilise son épaule et égalise au layup. Ja Morant rate lui son petit tir à mi-distance, et voilà les équipes en prolongation (114-114).

New York a le vent dans le dos, en particulier le duo Burks – Barrett, et les hommes de Tom Thibodeau mettent la main sur la prolongation, pour finalement s’imposer, malgré les ultimes soubresauts adverses (133-129).

Un petit hold-up à domicile pour New York, qui met donc fin à la bonne série de Memphis, et se relance.