Aleksej Pokusevski a pris son envol

Tout deux draftés avant la vingtaine en provenance d’Europe la même année, dans la même équipe, Aleksej Pokusevski et Théo Maledon ont également pour point commun d’avoir défié le temps en terme d’adaptation au monde de la NBA. Les deux prospects sont ainsi les symboles de cette équipe d’OKC version 2020-2021, à qui on promettait une rude saison de transition.

A l’arrivée, le Thunder en est déjà à 20 victoires, à deux petits succès des Pelicans, quatre des Warriors ! Le process est donc en avance sur ses temps de passage concernant le Serbe et le Français malgré une préparation écourtée comme jamais en NBA par le passé, ce qui force d’autant plus l’admiration.

« Ça n’a pas été facile parce qu’à peine arrivé aux Etats-Unis, je jouais en NBA au bout d’une vingtaine de jours. Normalement, les joueurs dans mon cas ont la Summer League, des work-outs pré-Draft et des camps de prés-saison », a rappelé Aleksej Pokusevski. « Tout s’est passé très vite et on est pratiquement entré directement dans la saison régulière. J’ai essayé de jouer aussi bien que possible et faire ce que je savais faire. Ça a été dur, mais l’expérience accumulée durant les matchs et aux entraînements a été incroyable. Il y a des matchs tous les deux jours, le rythme est incroyablement élevé, ça joue très vite. C’est ce qui rend la NBA si difficile ».

Un passage salutaire en « G-League »

A la différence du Français, Aleksej Pokusevski a toutefois dû passer par la case « G-League » en février pour parfaire sa montée en puissance. Un pas en arrière qui a été bénéfique d’après l’intéressé. « Mon passage en G-League m’a beaucoup aidé. Je me suis mieux senti sur le terrain, en me disant : on verra bien ce qui se passe à mon retour avec le Thunder ».

Et le Thunder a vu ! Depuis son retour avec l’équipe première, soit en 14 matchs disputés, l’ancien prospect de l’Olympiakos tourne à 13.2 points, 6.3 rebonds et 2.8 passes décisives en moyenne ! Avec la confirmation de tout son potentiel entrevu jusque là avec ses 25 points inscrits la nuit dernière face à Charlotte, à 7/11 à 3 points, dont quatre inscrits dans le seul premier quart-temps. Il a finalement quitté la rencontre dans le quatrième quart-temps, touché à la hanche.

« Il a été un problème majeur ce soir », a reconnu le coach des Hornets, James Borrego. « Quand il met ses tirs comme ça, c’est très dur parce qu’il place le ballon très haut quand il tire et il a très bonne rapidité d’exécution. Il peut aussi dribbler et bouger à travers différents systèmes, donc c’est un jeune joueur fantastique. Il va nous donner du fil à retordre pendant des années ».

Patience et détermination

La route est encore très longue mais le « problème » Pokusevski est désormais identifié, l’intérieur est aussi frêle que létal si on lui laisse un peu trop d’espace. Ce qui fait aussi la force de ce groupe, c’est la confiance qui règne au sein de l’effectif de Mark Daigneault et qui fait ressortir le meilleur de chacun. Aleksej Pokusevski s’en sert en tout cas, et il n’est pas le seul à en voir l’éclosion de joueurs comme Isaiah Roby, Moses Brown et Théo Maledon, pour ne citer qu’eux…

« La franchise a montré qu’elle croyait en moi et qu’elle me voulait. C’est suffisant pour moi. Je vais essayer de travailler et de jouer aussi dur que possible. Je suis heureux de gagner avec OKC et nous avons un bel avenir », a-t-il poursuivi. « Mes coéquipiers ont confiance en moi. Ils continuent de me parler à chaque fois que je rate un tir, en me disant de continuer à jouer et que tout ira bien. Quand on a des coéquipiers comme ça, c’est super. Je suis déterminé mais je suis patient. Si ça n’arrive pas maintenant, ça ne veut pas dire que ça n’arrivera pas. J’essaie de faire mes preuves, non seulement en jouant le mieux possible, mais aussi en jouant dur. Je veux prouver que je peux être l’un des meilleurs ».