Avec ses 33 points, Théo Maledon impressionne par sa maturité et son calme

Avec 11 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne sur le mois de mars, on sentait que Théo Maledon était en train de trouver ses repères en NBA pour sa première saison avec le Thunder. Mais on ne s’attendait pas forcément à une telle explosion offensive hier soir, face aux Suns de Chris Paul…

Si Phoenix a plié le match quasiment d’entrée de jeu, dès le premier quart, le meneur tricolore de 19 ans n’a jamais abdiqué. Maladroit en premier quart à 0/4, avec plus de balles perdues (3) que de points (2), Théo Maledon a inversé la tendance par la suite, avec 16 points en deuxième quart, à 6/7 aux tirs, dont 4/5 à 3-points.

Au retour des vestiaires, l’ancien prodige de l’Asvel a poursuivi son festival offensif en ajoutant 12 points à son total, plutôt à mi-distance ou au « floater », avec un 4/6 aux tirs dont 1/1 à 3-points. À 30 points à la fin du 3e quart, Théo Maledon terminera finalement à 33 unités, à 10/18 aux tirs dont 5/7 à 3-points et un autre record de 8/10 aux lancers, avant d’aller se rasseoir sur le banc pour les neuf dernières minutes du match.

« C’est quelque chose que je fais beaucoup à la vidéo, que j’étudie énormément, comment attirer les fautes quand je pénètre. J’ai commencé à me sentir de plus en plus à l’aise au fur et à mesure du match pour prendre de la vitesse et jouer lancé » explique-t-il.

« C’est plutôt facile de jouer à ses côtés »

Non content de devenir, avec Aleksej Pokusevski, le premier duo de coéquipiers de moins de 20 ans à passer 20 points ou plus dans le même match dans l’histoire de la ligue, Théo Maledon a également inscrit son nom dans les livres d’histoire du club en rejoignant Russell Westbrook comme seul rookie à scorer 30 points ou plus.

« Théo a trouvé son rythme. Il a contrôlé le match », a souligné son coach, Mark Daigneault. « Même quand il avait 28 ou 30 points, il continuait à faire les bons choix. »

Pour un cinquième match de suite, Théo Maledon termine donc au-dessus des 10 points marqués, éclipsant donc son précédent record de 24 points établi fin janvier face à Brooklyn. « Il a l’air d’un vrai meneur vétéran sur ces derniers matchs », ajoute Kenrich Williams.

Débarqué sur la pointe des pieds, après sa Draft décevante en 34e position, Théo Maledon est monté en régime.

« C’est bien de jouer avec lui parce que c’est un joueur altruiste », affirme Aleksej Pokusevski. « Il joue de la bonne manière, il trouve le joueur ouvert, il peut aussi scorer. C’est plutôt facile de jouer à ses côtés. »