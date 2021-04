Pour Paul George, DeMarcus Cousins en a encore sous le capot

« C’est un All-Star, l’un des intérieurs les plus doués de la ligue. » Le compliment de Paul George fera sans doute du bien à l’ego DeMarcus Cousins. Ce dernier effectuait ses débuts avec les Clippers, face aux Blazers.

Il a profité d’un début de « blowout » pour inscrire 7 points (3/4 aux tirs, seulement 1/4 aux lancers) en plus de 4 rebonds et 2 passes. « Il a été super. Il peut scorer, il prend des rebonds. Je pense que vous avez vu un peu de tout de lui ce soir, et il a montré qu’il a encore beaucoup à donner », poursuit Paul George.

L’ailier n’a aucun doute sur le fait que son nouveau coéquipier puisse encore évoluer à un haut niveau. C’est ce qu’il a fait par séquences en première partie de saison chez les Rockets. Malgré ses soucis d’adresse dans l’ensemble, le pivot avait pu signer quelques double-double dont son match référence à 28 points et 17 rebonds face aux Mavs.

Embarqué pour de bon sur le vaisseau Clippers ?

Il a aujourd’hui au moins un contrat de dix jours pour tenter de se glisser dans la rotation de Tyronn Lue. « Je suis conscient de la situation dans laquelle je me trouve. Quelle que soit l’opportunité qui m’est donnée, j’ai l’intention d’en profiter pleinement, en contrôlant ce que je peux », formule le pivot.

Toujours rivé de Serge Ibaka dans sa raquette, le coach des Clippers estime que son nouveau joueur reste « un problème (pour les adversaires). C’est une masse, il peut poster, shooter à 3-points, distribuer… Il faut juste le mettre en condition et l’acclimater à ce que nous essayons de faire offensivement et défensivement, mais nous savons déjà que c’est un grand talent. »

Que DeMarcus Cousins ait l’occasion de finir la saison avec Los Angeles ou non, il se dit impressionné par la qualité de l’effectif. « Ils ont évidemment un serpent à deux têtes avec Kawhi (Leonard) et PG. C’est probablement l’une des équipes les plus compétitives de la ligue. J’apporte tout ce que je peux pour aider cette équipe et l’élever. Je ne vois pas vraiment ce qui leur manque » conclut-il, affirmant être lui « dans la meilleure forme » de sa carrière.