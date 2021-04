Les Warriors renversent Milwaukee grâce aux 41 points de Stephen Curry !

Les Bucks, qui ont dû faire sans Giannis Antetokounmpo, ont tout de même pu compter sur 29 points de Jrue Holiday et 28 de Khris Middleton mais ils ont encaissé un 16-5 dans les quatre dernières minutes pour laisser filer une victoire qui leur tendait les bras.

Golden State et Jrue Holiday commencent fort

Les Warriors profitent de l’absence de Giannis Antetokounmpo pour démarrer au quart de tour. Andrew Wiggins colle aux basques de Khris Middleton et, de l’autre côté, Stephen Curry, Kelly Oubre Jr (19 points) et Wiggins y vont de leur tir primé pour prendre 13 points d’avance (18-5).

Deux ballons perdus relancent cependant les Bucks. Khris Middleton et Jrue Holiday trouvent leur rythme, la défense se resserre et Milwaukee répond par un 10-0 (18-15). Curry et Bazemore (18 points) stoppent la série de Milwaukee mais alors que Wiggins continue de rendre la vie de Middleton difficile, c’est Jrue Holiday qui punit les Warriors pour garder son équipe en embuscade (28-26).

James Wiseman et Jordan Poole montrent les crocs

Comme souvent cette saison, le deuxième cinq de Golden State a du mal à se mettre en route. Le duo Jeff Teague (15 points) – Thanasis Antetokounmpo en profite alors pour mettre les Bucks devant (36-32). C’est alors le moment choisi par James Wiseman (13 points, 10 rebonds) et Jordan Poole pour prendre les choses en mains.

Le rookie se démène en défense, contrôle le rebond et confirme son bon passage en écrabouillant plusieurs dunks rageurs alors que Jordan Poole agresse la défense adverse. À eux deux, ils lancent un 17-6 qui permet aux Dubs de reprendre sept points d’avance (49-42). Khris Middleton stoppe l’hémorragie mais le double-double de Wiseman permet à Golden State de rentrer aux vestiaires devant au score (53-50).

Stephen Curry, seul contre tous

Le début de troisième quart-temps arrive comme un retour fulgurant à la réalité pour les Warriors. James Wiseman enchaine les oublis défensifs, les Bucks trappent Stephen Curry sur chaque pick & roll et Khris Middleton prend feu. Il marque 10 des 17 premiers points de son équipe et Milwaukee inflige un 17-5 à leur adversaire pour faire le break (67-58).

Face à la maladresse du trio Wiggins – Oubre Jr – Green, Stephen Curry force les choses. Il marque 19 points pour tenir les siens à bout de bras alors que Middleton, Holiday et les Bucks scorent 38 points dans la période. Grâce aux exploits du double MVP et à deux 3-points bien sentis de Kent Bazemore, les Warriors restent au contact (88-83).

Jrue Holiday tient les Bucks

Bobby Portis et Jeff Teague permettent à Milwaukee de reprendre neuf points d’avance mais sentant que le match peut tourner, Steve Kerr relance Stephen Curry et Draymond Green avec neuf minutes au chrono (100-91).

Les Dubs ont beau tenter de revenir, Milwaukee ne lâche rien. Jeff Teague et Bryn Forbes répondent aux assauts de Draymond Green, Stephen Curry et Andrew Wiggins, puis c’est Jrue Holiday qui échange tir primé après tir primé avec Kelly Oubre Jr. pour garder les Bucks à +10 (116-106).

Stephen Curry prend alors de nouveau les choses en main. Il marque cinq points de suite pour terminer un 8-0 qui ramène Golden State à deux unités avec deux minutes à jouer, mais sur l’action suivante Draymond Green écope de sa sixième faute personnelle (116-114). Les Warriors ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Un dunk d’Andrew Wiggins, un lay-up difficile de Kent Bazemore, et un tir à mi-distance de Stephen Curry leur donnent trois points d’avance (120-117) !

Le hold-up parfait pour Golden State

Deux lancers francs de Khris Middleton, un contre de Brook Lopez, et un rebond offensif qui tombe dans les mains de Jrue Holiday permettent aux Bucks de reprendre l’avantage mais, sur l’action suivante, c’est Kelly Oubre Jr. qui bénéficie d’une circonstance similaire pour provoquer une faute et convertir ses deux lancers francs pour donner un point d’avance à Golden State avec 7 secondes au chrono (122-121).

Les Bucks ont la balle de match, mais le tir à 3-points de Khris Middleton est contré par Andrew Wiggins et les Warriors mettent fin à une série de trois défaites consécutives.