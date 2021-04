Selon Shams Charania, le comité de compétition, chargé des règles en NBA, va étudier différentes propositions en vue de l’année prochaine. L’idée est notamment de faire évoluer le « challenge », qui permet à un coach de demander la vérification d’une décision arbitrale, une fois par rencontre.

Assez décriée, cette option agace pas mal de monde, parce qu’elle coupe encore davantage le rythme des rencontres, qu’elle ajoute à la confusion et que même si un entraîneur a gain de cause, il ne peut pas la réutiliser.

Le comité de compétition pourrait ainsi offrir un nouveau « challenge » à l’équipe qui remporte le premier.

L’autre piste de travail porte sur les « provocateurs de fautes », à savoir les joueurs qui se sont fait une spécialité de piéger les défenseurs pour récupérer des lancers-francs.

La NBA va ainsi étudier « l’interprétation des règles concernant les mouvements de tir non naturels en rapport avec les jumpshots dans le périmètre et les écrans, ainsi que le principe de verticalité. » Même s’il est très loin d’être le seul à jouer avec les règles pour obtenir des lancers, James Harden et Joel Embiid étant également très forts dans le domaine, Trae Young semble ainsi particulièrement visé par cette évolution, après avoir été beaucoup critiqué par sa façon d’utiliser (et de piéger) les défenseurs dans son dos.