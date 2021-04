Un Thunder – Pistons au fort accent français

Dans un match où les Pistons se sont largement imposés face au Thunder (132-108), le basket français a été mis à l’honneur puisque Sekou Doumbouya, Killian Hayes, Théo Maledon et Jaylen Hoard ont tous eu droit à un gros temps de jeu.

Côté Pistons, on retiendra bien évidemment la large victoire des hommes de Dwane Casey mais surtout la bonne performance du duo Doumbouya/Hayes.

Le bon match des Français de Detroit

Le sophomore de Detroit a ainsi parfaitement réagi après l’humiliation reçue samedi face aux Knicks. Actif des deux côtés du terrain, Dwane Casey ne pouvait que féliciter son protégé.

« Tous les rookies sont physiques. Ce sont des jeunes garçons très costauds qui ont confiance en leur corps. Ils n’ont pas peur d’encaisser les coups en défense comme Sekou (Doumbouya) qui a un physique incroyable. C’est pourquoi ils peuvent rentrer sur le parquet se battre tout en n’ayant pas peur. À de nombreuses reprises, quand tu es jeune, tu as peur quand ton adversaire déboule dans la raquette mais ces gars sont costauds physiquement. »

Auteur de 14 points en 23 minutes, Sekou Doumbouya a la possibilité de devenir un élément majeur de la rotation, mais cette deuxième saison reste frustrante, voire décevante, et il doit saisir chaque opportunité.

« Il est rentré sur le terrain avec la volonté de bien faire en défense » souligne son coach. « Il a été mobile, fait un excellent job et a pris ce que la défense lui a donné. Je suis vraiment content pour lui. C’est facile de se prendre la tête dans cette ligue mais tu dois profiter de chaque opportunité qui se présente et Sekou l’a fait ce soir. »

Son coéquipier Killian Hayes a lui aussi fait le job lundi soir. Avec une feuille de stats fournie (9 points, 7 passes, 3 rebonds, 4 interceptions et 2 contres), le meneur des Pistons a parfaitement réagi après son zéro pointé face à New York, notamment à la passe, où il a impressionné Hamidou Diallo. « Killian sait faire des passes. Je vais m’arrêter là. Killian peut faire des passes décisives. »

Grâce à sa vision de jeu, le meneur français a régalé ses partenaires à l’image d’Isaiah Stewart, qui est tombé sous le charme du jeu de son partenaire.

« J’ai joué avec beaucoup de meneurs cette année et pour moi, son feeling pour le basket est différent. C’est naturel. Il ne force aucune passe, il voit tout le terrain et fait la bonne lecture. Son feeling est très différent. »

Quatre Français sur le terrain

Ce duel avait en tout cas une saveur particulière pour le basket français puisque quatre de ses représentants étaient présents sur la feuille de match, et c’est évidemment très rare, même si c’était plus fréquent en 2013/14 lorsque Boris Diaw, Tony Parker et Nando De Colo portaient les couleurs des Spurs, et qu’ils croisaient un compatriote.

La nuit dernière, ils étaient deux dans chaque camp : Killian Hayes et Sekou Doumbouya défendaient les couleurs de Detroit tandis que Théo Maledon et Jaylen Hoard portaient le maillot du Thunder. Fraichement arrivé avec un « two-way contract », Jaylen Hoard a profité des blessures et du scénario du match pour bénéficier d’un temps de jeu conséquent (22 minutes) et compiler 10 points, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre. L’avenir dira si ce quatuor est appelé à se revoir régulièrement sur les terrains dans les années à venir…