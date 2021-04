Mike Malone salue la montée en puissance de Michael Porter Jr.

Faisant partie de ces joueurs arrivés blessés en NBA, Michael Porter Jr. suscitait autant d’espoirs que d’interrogations. C’est pourquoi Denver a pris son temps avec lui. Absent la première année, utilisé avec parcimonie la deuxième, il a été largement protégé par la franchise du Colorado.

Véritable troisième option chez les Nuggets

Mais aujourd’hui, cette dernière récolte les fruits de sa patience car l’ailier a franchi un vrai cap dans sa progression. Titulaire presque indiscutable (il a débuté 7 de ses 38 rencontres sur le banc), Michael Porter Jr. s’impose véritablement comme la troisième lame derrière le duo Nikola Jokic – Jamal Murray.

Encore en rodage en ce début d’année, puis ralenti par le Covid-19, le jeune joueur de 22 ans augmente son niveau depuis quelques matchs, pour le plus grand bonheur de son coach.

« Il a énormément progressé offensivement et défensivement. J’étais sur son dos parce qu’il shoote qu’à 66% sur la ligne des lancers (en mars). Ça ne devrait jamais arriver de la part d’un excellent shooter car c’est ce qu’il est. Je trouve qu’il a produit quelques gros matchs en défense contre de très bons joueurs. Et offensivement, il ne force rien. Il sait qu’il va jouer aux alentours des 35 minutes la plupart du temps, que la balle va lui arriver dans les mains et qu’on va faire des systèmes pour lui. Donc je pense qu’il est vraiment à l’aise maintenant. Je crois qu’il comprend déjà à quel point il est important pour cette équipe » juge ainsi l’entraîneur au Denver Post.

Confiant en ses capacités, Michael Porter Jr. semble avoir trouvé sa place dans cette équipe après s’être notamment plaint du peu de ballons dont il disposait lors des derniers playoffs contre les Clippers.

De plus en plus efficace au tir

Désormais, le joueur shoote plus et mieux. Avec 16.6 points et 7.4 rebonds depuis le début de saison avec des pourcentages de 53.6% au tir, 45% de loin et 74.4% de la ligne des lancers, le natif du Missouri augmente en effet ses standards sur ses derniers matchs. Sur les 12 dernières rencontres, le joueur compile ainsi des statistiques avoisinant les 21 points et 8 rebonds de moyenne, le tout en shootant toujours aussi proprement, hormis donc sur la ligne des lancers (59.4% au tir, 53.3% à 3-points et 72.7% aux lancers).

Excellent en bout de chaîne suite aux décalages créés par Nikola Jokic et Jamal Murray, il profite ainsi de la bonne circulation du ballon dans son équipe. D’ailleurs, lors de la victoire face aux Clippers hier soir, 28 des 39 paniers inscrits de Denver l’ont été suite à une passe décisive.

Michael Porter Jr. commence également à profiter de l’arrivée d’Aaron Gordon, qui peut s’occuper défensivement des meilleurs ailiers adverses, comme Kawhi Leonard la nuit dernière, afin de lui permettre d’être moins ciblé en défense, et donc plus frais en attaque et moins gêné par les fautes. Sur les trois derniers matchs aux côtés de l’ancien du Magic, le jeune ailier fait ainsi encore plus fort en termes d’efficacité avec toujours 20.7 points et 8.7 rebonds de moyenne, à 61.5% au shoot, 57.1% à 3-points et 75% sur la ligne des lancers !