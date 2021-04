Andre Drummond déjà blessé

Comme pour Evan Fournier à Boston, Andre Drummond n’a pas connu des débuts merveilleux avec sa nouvelle équipe. Le pivot n’a pas été aussi maladroit que le Français, mais il n’a joué que 14 minutes pour sa première sortie avec les Lakers, le temps de seulement compiler 4 petits points à 2/6 au shoot.

Si l’ancien de Detroit est resté aussi peu de temps sur le parquet, c’est parce qu’il s’est blessé au gros orteil droit en début de match avant de rejoindre les vestiaires définitivement en troisième quart-temps. Heureusement pour lui, les radios n’ont rien révélé de grave.

« Je n’ai pensé à rien », raconte-t-il à ESPN, quand il s’est fait marcher dessus par Brook Lopez en premier quart-temps. « Je suis revenu en deuxième quart-temps et j’avais encore plus mal. Après la pause, j’ai retiré ma chaussette et j’ai remarqué que je n’avais plus d’ongle. Ce n’était vraiment pas bon, je ne pouvais plus marcher ou courir. J’ai donc dit au coach de me sortir. »

Le pivot va désormais être évalué au jour le jour, mais s’il n’a rien de cassé, avoir perdu un ongle peut être handicapant sur le long terme affirme Markieff Morris, qui a déjà connu cette mésaventure.

« J’ai joué le match suivant, mais j’ai mis environ un mois et demi avant de me sentir mieux. On ne réalise pas à quel point son orteil frotte contre le bout de la chaussure. C’est assez terrible. »