Une première à oublier pour Evan Fournier

Il ne pouvait pas faire pire. Pour son premier match avec les Celtics, Evan Fournier est passé totalement à côté de son match en rendant une copie bien triste : 0 point, à 0/10 au shoot dont 0/5 à 3-pts. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire de la NBA qu’un joueur débute par un 0/10 aux tirs sous de nouvelles couleurs. En 33 minutes, le Français n’a même pris que deux rebonds et n’a pas délivré une seule passe décisive…

Ses deux interceptions et deux contres ne peuvent évidemment pas sauver sa prestation globale dans cette défaite face à New Orleans. C’est clairement une soirée à oublier pour le Français, mais qui peut aussi s’expliquer.

« Dans le vestiaire, je lui ai dit que ce n’était qu’un infime moment de son aventure ici », a rassuré Brad Stevens à Mass Live. « Il a voyagé jusqu’à Oklahoma City samedi dernier (où il n’a pas joué) et a appris qu’il était positif au Covid-19 avant de finalement produire plusieurs tests négatifs de suite. Ce fut un transfert plus difficile que prévu pour lui. Je sais qu’il ne va pas en faire une excuse et qu’il va marquer beaucoup de paniers pour nous. Je ne suis pas inquiet pour ça. »

L’ancien arrière d’Orlando n’avait jamais été aussi maladroit dans sa carrière avec au moins dix tentatives dans une rencontre. Symbole de sa maladresse, son airball en dernier quart-temps. Nervosité et préparation tronquée après son transfert ont sans doute joué sur ses nerfs.

« C’est difficile d’arriver dans une nouvelle équipe », rappelle Kemba Walker. « Il a essayé de bien jouer, de se souvenir des systèmes. Ce n’est pas facile. Il a eu des bons tirs et on sait qu’il va les mettre. Il s’ajuste. On doit l’encourager et lui dire de ne pas trop réfléchir. Qu’il joue son jeu tout simplement. »

L’arrière a déjà mangé son pain noir en quelque sorte, il ne peut donc que mieux faire mercredi soir contre Dallas.