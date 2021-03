Luka Doncic a validé le recrutement de Nicolo Melli

Arrivé avec JJ Redick en échange de James Johnson lors des derniers instants de la « trade deadline », Nicolo Melli retrouve du temps de jeu et un cadre qui lui conviennent.

Le joueur de 30 ans connaissait une deuxième année compliquée en Louisiane, au point de demander son transfert après n’avoir disputé que 21 rencontres sur les 42 de son équipe pour un temps de jeu moyen de 11 minutes.

Adopté par l’équipe

Présent lors de la victoire facile face à Oklahoma City, Nicolo Melli a donné satisfaction à ses coéquipiers, dont Luka Doncic. « C’est un joueur incroyable. On s’est bien trouvés dès les premiers instants » a expliqué la superstar de Dallas sur le site officiel du club. « C’est une bonne personne pour le vestiaire. C’est dur de jouer son premier match avec une nouvelle équipe et il s’est bien débrouillé. Il a produit du bon basket. »

Auteur de 6 points et 3 rebonds et 1 interception en 11 minutes, Nicolo Melli a présenté une copie très propre à l’image de son 3/4 au tir. Le shooteur italien semble plutôt content de ses débuts aux côtés d’un Luka Doncic cherchant à le mettre à l’aise.

« Luka fait partie de ces joueurs uniques qui facilitent les choses pour ses coéquipiers. C’est mieux d’être dans son équipe plutôt que de l’avoir contre vous. Sur mon premier tir, il avait l’occasion de prendre un shoot facile mais il me l’a donné pour me mettre en rythme donc c’est facile de jouer avec lui. Je pense que ça va être plaisant de jouer à leurs côtés. Ils m’ont très bien accueilli, c’est un bon groupe et je m’y sens très bien. »

Un Européen de plus à Dallas

Formé en Europe, Luka Doncic avait affronté l’Italien lorsqu’il évoluait à Fenerbahçe, et c’est pour cette raison que le Slovène a approuvé la décision de ses dirigeants lorsqu’ils l’ont consulté sur ce recrutement.

« Il va avoir l’opportunité de se battre pour gagner des minutes en tant que remplaçant. Je suis allé voir Luka la semaine dernière, il se souvenait de lui en Europe et il ne m’en a dit que du bien donc nous pensons que c’est un bon transfert de notre part » estime Donnie Nelson.

Le président des Mavs espère que l’Italien suivra les traces de Maxi Kleber, autre Européen qui a su s’acclimater afin d’être aujourd’hui solidement installé dans la rotation. « Je pense que si vous regardez le succès que connait Maxi Kleber en ce moment, vous pouvez y voir une sorte de modèle à suivre pour lui. C’est un joueur qui peut shooter de loin et c’est un bon coéquipier capable de jouer à plusieurs postes, que ce soit ailier-fort ou pivot. »

En attendant JJ Redick, pour l’instant coincé à l’infirmerie, Tim Hardaway Jr. souhaite que son nouveau coéquipier apporte aussi bien en attaque qu’en défense.

« Il a été bon avec et sans le ballon. Défensivement il peut « switcher » sur tout le monde car il a une très bonne mobilité. Nous voulons qu’il soit agressif, qu’il sanctionne quand il est ouvert, dribble quand il en a besoin, et réalise la bonne action. Il avait l’air à l’aise quand il était sur le terrain donc nous sommes contents pour lui. »