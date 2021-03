Les Celtics ont rencontré Andre Drummond

Depuis vendredi, Andre Drummond n’appartient plus aux Cavaliers. Ecarté du groupe depuis début février, il a négocié son départ, et il sera officiellement free agent à partir de dimanche soir. On sait que cinq équipes sont intéressées et ESPN rapporte que les Celtics l’ont déjà rencontré.

Boston s’est séparé de Daniel Theis et même si les dirigeants ont confiance en Robert Williams et Tristan Thompson, Drummond serait une belle plus-value pour bien finir la saison. C’est une machine à double-double, et il a déjà évolué avec Tristan Thompson. Son problème est essentiellement défensif, sur sa défense sur le pick-and-roll, tandis qu’en attaque, il ne peut pas s’écarter, ni dominer un adversaire sur du un-contre-un.

Mais les Celtics ont besoin de taille, de kilos, de rebonds et plus globalement de présence intérieure, et sans doute que Brad Stevens a une idée derrière la tête pour l’intégrer. Pour l’instant, les Lakers restent les favoris pour le recruter.