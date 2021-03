Retrouvailles très musclées entre Blake Griffin et les Pistons

Moins de trois semaines après son arrivée aux Nets, Blake Griffin retrouvait déjà les Pistons, et c’est peu de dire que l’ailier-fort de Brooklyn a reçu un accueil musclé. Après avoir regardé une vidéo hommage, l’ancien All-Star s’est frotté plus d’une fois à ses coéquipiers, et au milieu du 2e quart-temps, ça s’est terminé par un échange de coups de coude avec Isaiah Stewart. Griffin fait le premier geste, le rookie lui répond plus méchamment. Résultat : une technique pour Griffin et une expulsion pour Stewart !

« C’est une équipe qui se donne à fond, et même si je ne m’attendais pas à prendre un coup de coude, je savais qu’il y aurait des petits coups… Mais ce genre de chose ne me dérange pas. Cela fait partie du jeu » expliquera Griffin après le match.

Six fautes techniques, une expulsion

Evidemment très motivé, Griffin va livrer l’un de ses meilleurs matches depuis bien longtemps avec 17 points en 20 minutes. Dunk, alley-oop, 3-points… Il va mener la vie dure à ses anciens coéquipiers, et il se chauffera aussi avec Saddiq Bey après un échange de dunks et des coups d’épaule, et Hamidou Diallo. A l’arrivée, 81 lancers-francs, six fautes techniques et une expulsion !

« Mes joueurs ont tenu tête, et cette année sert à ça : ces gars grandissent » a apprécié Dwane Casey. « Nos gars ont lutté, et Saddiq s’est quasiment fait déboîter l’épaule, et j’ai trouvé qu’il avait très bien géré tout ça. »

En revanche, Stewart l’a moins bien géré, abandonnant ses coéquipiers dès le 2e quart-temps. « Il faut comprendre son adversaire, comprendre ce qu’ils cherchent à faire et comment ils jouent, et ne pas tomber dans la provocation » rappelle le coach de Detroit. « Hélas, c’est une très bonne leçon à retenir pour Isaiah, et j’espère qu’il la retiendra. »