Dennis Schroder et les Lakers encore loin d’une prolongation ?

C’était un des dossiers brûlants de cette « trade deadline », et ce jusqu’à la dernière minute. Mais finalement, Kyle Lowry est resté à Toronto. Pourtant, les Lakers ont bien tenté d’arracher le meneur de jeu champion en 2019.

D’après The Athletic, les champions en titre ont discuté avec les Canadiens et un échange entre Kyle Lowry et un trio Dennis Schroder – Kentavious Caldwell-Pope – Talen Horton-Tucker, plus des tours de Draft, était évoqué. Mais les Californiens ne voulaient pas céder « THT », estimant que c’était alors trop cher payé pour un joueur de 35 ans.

Et si les Lakers étaient prêts à lâcher Dennis Schroder, arrivé pendant l’intersaison et qui réalise une bonne saison (15.1 points et 4.8 passes de moyenne), c’est non seulement pour un joueur de la dimension de Kyle Lowry mais aussi parce que les négociations autour d’une prolongation de contrat patinent. Selon nos confrères, on est même encore très loin d’un accord…

L’Allemand, qui touche 15.5 millions de dollars cette saison et a déclaré vouloir rester à Los Angeles sur le long terme, est en fin de contrat cet été et il en vise un nouveau de plusieurs saisons avec un salaire annuel autour de 20 millions de dollars. Ce que les Lakers ne semblent pas prêts à offrir, même s’ils souhaitent le conserver, affirme The Athletic, et qu’ils ont déjà proposé une prolongation de 33 millions sur deux ans avant le début de saison. Mais l’ancien du Thunder avait refusé, espérant obtenir davantage.

Il reste encore du temps pour trouver un accord, sans oublier que les dirigeants des Lakers auront également les dossiers Talen Horton-Tucker et Alex Caruso, eux aussi libres à l’issue de la saison, à gérer cet été.