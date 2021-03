Kyle Lowry reste à Toronto !

Les Raptors ont animé la « trade deadline » et ils ont attendu la dernière minute pour… garder Kyle Lowry !

Les Sixers, les Lakers et le Heat ont fait des offres mais aucune n’a finalement fait céder les dirigeants de Toronto. Miami ne voulait pas lâcher Tyler Herro et les Lakers ne voulaient pas se séparer de Talen Horton-Tucker, et finalement, le meneur All-Star finira la saison avec ses coéquipiers.

C’est une surprise puisque Toronto avait fait le ménage en se séparant de Terence Davis et Matt Thomas, et finalement la franchise va donc accueillir Rodney Hood et Gary Trent Jr, arrivés en échange de Norman Powell, cédé aux Blazers.

Côté Heat, on a opté pour Victor Oladipo. À Philly, on s’est tourné vers George Hill. Quant aux Lakers, ils vont se positionner sur Andre Drummond.