Les Bulls sont désormais prêts à tout pour améliorer leur équipe

C’est Mark Cuban, Pat Riley ou encore Daryl Morey qui le répètent souvent : « Lorsqu’un joueur majeur est disponible, il faut toujours se positionner« . Jeudi, tous les regards étaient focalisés sur Kyle Lowry, et trois candidats au titre s’étaient positionnés : Miami, LA Lakers et Philadelphie. Pendant ce temps-là, les Bulls réalisaient le plus gros coup de la « trade deadline » avec la venue de Nikola Vucevic, double All-Star.

L’ancien pivot du Magic n’a pas l’aura d’un Joel Embiid ou d’un Nikola Jokic, mais le Monténégrin réalise une excellente saison, et c’est un très gros coup qu’a réalisé Arturas Karnisovas, le nouveau vice-président du club.

« Habituellement, on n’a pas beaucoup d’occasions de récupérer des joueurs de niveau All-Star, et on a eu la chance d’y parvenir » a réagi l’ancien dirigeant des Nuggets sur NBC Sports. « Il peut scorer. Il peut scorer au poste bas. Il peut scorer à 3-points. C’est un facilitateur. Je pense que c’est l’une des choses qu’il fait le mieux : faciliter des shoots pour les autres, tout en étant un joueur à 25 points et 12 rebonds de moyenne. »

Et ce n’est qu’un début…

Mais Chicago a dû être très persuasif pour parvenir à ses fins car les Celtics avaient mis le paquet pour récupérer Nikola Vucevic. Ce qui a fait la différence ? Les Bulls étaient prêts à lâcher un jeune joueur, comme Wendell Carter Jr. alors que Boston se contentait de donner des premiers tours de Draft. Pour Arturas Karnisovas, engagé pour ramener les Bulls vers les sommets, il faut savoir frapper fort. « Ici, on prend le succès au sérieux. On est sérieux sur la culture de la compétitivité, et dès qu’il y a une opportunité d’améliorer l’équipe, on la saisit ».

Et Arturas Karnisovas n’a pas chômé puisqu’il a aussi ramené Al-Farouq Aminu, Troy Brown Jr., Daniel Theis et Javonte Green. Un tiers de l’effectif est parti, et Chicago apparaît comme le grand gagnant de la soirée. « En tant que dirigeants, on est sans doute dans un business d’acquisition de talent, et je suis très heureux que nous ayons ajouté du talent, de la dureté et de la compétitivité. »

Mais attention, les Bulls n’en ont pas terminé puisqu’il faut désormais faire ses preuves sur le terrain, et ensuite penser à la prochaine intersaison. « On n’a pas fini. On va continuer d’améliorer notre qualité de jeu. Puis ensuite on va continuer d’ajouter des éléments pour en arriver à ce que ça ressemble à l’équipe de notre avenir ».