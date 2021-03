Nikola Vucevic envoyé à Chicago !

L’opération reconstruction est officiellement lancée à Orlando. Alors qu’on attendait Aaron Gordon ou Evan Fournier, c’est finalement Nikola Vucevic qui fait ses valises, en direction de Chicago !

ESPN annonce ainsi que le All-Star est échangé en compagnie d’Al-Farouq Aminu contre Wendell Carter Jr, Otto Porter Jr. et deux premiers tours de Draft.

En Floride, on va donc reconstruire avec des jeunes et des choix de Draft, et ce départ de Nikola Vucevic annonce sans doute ceux d’Evan Fournier et Aaron Gordon dans les prochaines heures… ou minutes.

Du côté de Chicago, on veut progresser rapidement, ESPN expliquant qu’Arturas Karnisovas et la nouvelle direction voulaient un vétéran sérieux et productif pour épauler Zach LaVine. C’est ce qu’ils ont obtenu avec le Monténégrin de 30 ans, double All-Star (2019 et 2021) et dans la meilleure saison de sa carrière.