Tyronn Lue et Rajon Rondo, les retrouvailles

Après avoir échoué à le recruter cet automne, les Clippers sont parvenus à récupérer Rajon Rondo jeudi soir. Champion NBA avec les Lakers, l’ancien meneur de Boston passe chez les voisins, après un détour sans relief par Atlanta. À 35 ans, il débarque pour apporter son intelligence de jeu et du leadership à une formation qui manque d’un vrai relais pour son entraîneur, Tyronn Lue.

Justement, les deux hommes se connaissent très bien puisque Tyronn Lue était assistant aux Celtics lorsque Rajon Rondo réalisait ses plus grandes saisons, de 2011 à 2013.

« C’est plutôt mon projet » a reconnu Tyronn Lue à propos de la venue du meneur des Hawks. « C’est quelqu’un de fougueux, et c’est ce dont on a besoin » poursuit-il. « Il est dur. Il comprend le jeu, et il respecte les gens qui sont directs avec lui et qui lui diront la vérité. C’était la chose la plus importante pour moi à Boston : simplement être honnête avec lui et lui dire la vérité. »

Aux Clippers, Rajon Rondo débarque dans une formation où il y a déjà Pat Beverley et Reggie Jackson sur le poste 1. Il y aura de la concurrence, mais comme aux Lakers l’an passé, il pourrait leur griller la politesse et s’imposer par son expérience et ses qualités de leader. « Je n’en suis simplement pas sûr pour l’instant » avoue Lue à propos du rôle de Rondo. « D’abord, on doit récupérer tout le monde, et que chacun soit en bonne santé. On va simplement voir ce qui marche. Cela va prendre du temps ».

Lou Williams parti aux Hawks dans l’échange, Reggie Jackson pourrait reprendre ce rôle de joker offensif. C’est celui qu’il avait au Thunder et il sera plus efficace que dans la gestion des systèmes.