Après George Hill, les Sixers n’excluent pas de recruter un intérieur

« On était en train de construire autour de Tony Bradley, comme Joel (Embiid) le disait ! », commence par plaisanter Daryl Morey. Jeudi, le dirigeant des Sixers a décidé de se passer de son intérieur remplaçant en l’impliquant dans un échange en triangle avec le Thunder et les Knicks. Le but ? Mettre la main sur George Hill.

Plus sérieusement, le président des Sixers estime que Tony Bradley a été l’un des éléments clés de cet échange. « Il nous a vraiment aidés cette année en l’absence de Joel. Ce qu’il a montré a permis cet échange. »

George Hill, le « two-way guard » voulu

La veille, l’ancien du Jazz avait en effet réalisé un match parfait (18 points à 8/8, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres) sur le parquet des Warriors. De quoi faire monter sa cote au meilleur moment et séduire le Thunder.

Côté Sixers, Daryl Morey rapporte que Doc Rivers était à la recherche d’un arrière capable d’être efficace des deux côtés du terrain, « l’un des rares besoins de l’équipe selon lui. Et c’est ce qu’on récupère avec George, un vétéran, un meneur capable de shooter et de défendre à un très haut niveau. »

Le dirigeant sait aussi qu’en faisant une croix sur Tony Bradley, ainsi que Vincent Poirier qui devrait être coupé par les Knicks, les Sixers ont perdu de la taille et du poids dans la raquette. Cette nuit sur le parquet des Lakers, toujours en l’absence de Joel Embiid, Doc Rivers avait titularisé l’ailier fort Mike Scott. Puis avec l’expulsion de Dwight Howard en début de rencontre, le rookie Paul Reed, récemment récompensé en G-League, a dû être mobilisé.

Jouer plus petit à face à Joel Embiid ?

En conséquence, les Sixers devraient bien aller à la pêche à l’intérieur sur le marché des « buyout » . « Concernant la profondeur de notre secteur intérieur, je vais toujours choisir le meilleur joueur disponible sur ce marché. Je préfère avoir les meilleurs joueurs que des joueurs adéquats. Cela étant dit, ce marché est souvent une histoire d’opportunités et de rôles. On offre probablement plus d’opportunité sur les postes intérieurs, donc si on récupérait un « buyout », ce serait plus pour un intérieur. »

Le dirigeant ne semble pas en faire une fixation non plus car il pense que leurs adversaires joueront plus « petit » face à eux en playoffs. « C’est un meilleur moyen de faire face au meilleur intérieur de la ligue selon moi, Joel, plutôt que d’envoyer un pivot traditionnel. Je m’attends à ce qu’ils essaient ça. »

En attendant, Daryl Morey, pour qui les Nets seront les favoris, se dit très satisfait de l’effectif actuel et de « nos chances de remporter le titre. Cinq ou six équipes ont probablement une très bonne chance de gagner et nous sommes l’une d’entre elles. »

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.