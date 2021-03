Dwight Howard + Tony Bradley = Joel Embiid

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Joel Embiid à l’isolement pour le déplacement chez les Bulls, le tandem Tony Bradley – Dwight Howard a saisi sa chance en combinant une très bonne performance pour repartir de l’Illinois avec la victoire. C’est bien simple, quand on additionne leurs stats, c’est quasiment ce qu’apporte Joel Embiid chaque soir. Les passes et les 3-points en moins.

En conférence d’après-match, Doc Rivers ne pouvait qu’être ravi du match proposé par sa paire de pivots du soir : « Ils ont été fantastiques. » s’exclame t-il avant d’ajouter : « 32 points, 17 rebonds, 5 contres, ils ont joué avec la bonne énergie. Nous avons insufflé un rythme offensif que nous pensions nécessaire pour pouvoir remporter ce match. Ils ont continué sur cette voie. Les gars ont continué à les trouver donc je suis vraiment content pour eux. »

L’energizer Tony Bradley

Avec 14 points inscrits grâce à un parfait 7/7 au tir, Tony Bradley a plus que répondu aux attentes, pour le plus grand bonheur de Dwight Howard.

« Tony Bradley, je l’appelle la pile électrique, et il était commet une pile électrique ce soir, c’était le lapin Duracell. » plaisante le champion 2020. « Il a débarqué sur le terrain, a fait quelques contres, pris de bons rebonds, fait de bonnes claquettes et il a bien terminé près du cercle. Il a été incroyable. Il nous a apporté une étincelle ce soir donc je suis vraiment fier de lui. Il était titulaire et il a très bien joué. »

Troisième rotation au poste de pivot chez les Sixers, Tony Bradley savoure sans pour autant s’enflammer. « Je me sens bien, je n’avais pas prévu de faire ça. J’imagine que je voulais apporter de l’énergie et de l’effort et donc je suis satisfait. Je ne sais pas quoi dire de plus. »

Une performance qui a comblé Joel Embiid qui propose désormais de construire l’équipe autour de lui : « C’est bien pour lui d’avoir du soutien et de le dire. C’est amusant surtout quand ça vient de Joel. J’apprécie. »