Tony Bradley, l’opportuniste

Quand il est arrivé à Philadelphie lors de la dernière intersaison alors que Joel Embiid et Dwight Howard étaient devant lui dans la rotation, Tony Bradley ne s’attendait sans doute pas à jouer autant que dernièrement.

Sauf que depuis la blessure du premier, il y a presque deux semaines, Doc Rivers mise sur l’ancien du Jazz dans son cinq majeur. Il a déjà rendu d’excellents services et quand Dwight Howard se loupe face aux Warriors (2 points à 0/6 au shoot), c’est à lui de monter d’un cran.

« Il a été excellent », se félicite le coach de Philadelphie. « Si je dois retenir une star ce soir, ce serait probablement lui. Howard était en souffrance et on a eu besoin d’un coup de boost. En dernier quart-temps, il a tout bien fait. »

Tony Bradley a terminé la partie avec une ligne de stats parfaite : 18 points à 8/8 au shoot, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. C’est son meilleur match en carrière au scoring, et il le fait sans manquer un seul tir.

« Il rentabilise très bien ses minutes », constate et se réjouit Tobias Harris. « Il est énergique, il ne parle pas beaucoup, mais il est là, il fait les efforts et le sale boulot. Il a bien défendu aussi. »

Sur les six derniers matches, depuis qu’il est titulaire donc, Tony Bradley tourne à 7 points et 7.6 rebonds de moyenne. Dwight Howard et lui font le maximum pour compenser l’absence de Joel Embiid, et les Sixers n’ont perdu qu’une fois (face à Milwaukee) sans leur All-Star. Le troisième pivot répond donc bien présent.

« Il remplit son rôle soir après soir », conclut Doc Rivers. « Plus important encore, il travaille énormément. Il a perdu près de dix kilos depuis le début du training camp. C’est un bosseur et on oublie trop souvent, moi le premier, qu’il reste très jeune (23 ans depuis janvier dernier). »