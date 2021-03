Zach LaVine veut que Thaddeus Young reste chez les Bulls

Thaddeus Young représente un des hommes forts du système de Billy Donovan. Depuis quelques matchs, l’ex Pacer a même basculé dans le cinq majeur en lieu et place de Wendell Carter Jr. afin de stabiliser une équipe qui peine à confirmer depuis le All-Star break.

Thaddeus Young réussit ainsi une très bonne saison, à tel point que beaucoup d’équipes s’intéressent à lui…

Zach LaVine le sait bien, la NBA reste un business dans lequel tout le monde se trouve sur un siège éjectable qui peut s’activer à tout moment. Néanmoins, il espère quand même que son coéquipier restera du côté de l’Illinois à la fin de la journée. « Vous apprenez vite à ne pas trop vous attacher à des gens mais à développer des relations temporaires. Thad comprend ce côté-là du business. Nous comprenons tous sa valeur et à quel point il est bon pour une équipe qui souhaite aller chercher le titre » analyse ainsi le All-Star.

Un modèle d’efficacité

Dans sa 14e saison, Thaddeus Young possède ce côté polyvalent qui pourrait pousser les prétendants au titre à monter un trade pour lui, d’autant que son salaire à hauteur de 13.5 millions de dollars reste abordable. Avec 12.2 points, 6.5 rebonds et 4.4 passes de moyenne, l’ailier fort épate les siens depuis quelque temps.

À quasiment 60% au tir et deux pertes de balle par match, le vétéran représente un modèle d’efficacité et de propreté sur le parquet. De ce fait, Zach LaVine sait qu’il demeure un joueur essentiel au bon fonctionnement des Bulls. « Évidemment, je veux qu’il reste. Je pense qu’il m’aide et qu’il aide beaucoup l’équipe. Mais évidemment, si quelque chose devait arriver, tu veux juste la meilleure situation pour un gars comme lui. »

En attendant le dénouement (20h00, heure française), Thaddeus Young ne pense qu’aux Bulls.

« Tant que je suis ici, je fais mon travail et ça reste mon unique objectif. Je dois aider les jeunes et jouer dur tous les soirs pour essayer de gagner. Je ne me suis pas vraiment penché sur la trade deadline, je n’en ai pas discuté et je n’ai même pas vraiment envie d’en parler. Si ça doit arriver, ça arrivera, je comprends que ça reste du business et je sais comment il fonctionne. Alors quoi qu’il arrive, j’essaye de contrôler ce que je peux contrôler. »