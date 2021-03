Billy Donovan prévoit des changements dans son cinq majeur

Sur deux défaites depuis leur retour à la compétition, les Bulls sont aujourd’hui hors des places qualificatives pour le « play-in ». C’est pourquoi Billy Donovan envisage des changements dans son cinq majeur.

En effet, les titulaires actuels ne donnent pas satisfaction à leur entraineur, notamment sur les entames de match. « Si vous regardez bien le « Net rating » et les statistiques sur les six premières minutes d’un match, nous sommes une des pires équipes de la ligue, » déplore ainsi le technicien.

En effet, le « Net Rating » (la différence entre points marqués et points encaissés par une équipe, sur 100 possessions, lorsqu’un joueur est sur le terrain) des titulaires en début de match est problématique. Coby White est ainsi à -12.6, Lauri Markkanen à -11.2, Patrick Williams à -11.0, Wendell Carter Jr. à -10.4 et Zach LaVine à -7.4 !

D’après Darnell Mayberry, de The Athletic, Thaddeus Young et Tomas Satoransky devraient donc débuter les prochaines rencontres, à la place de Wendell Carter Jr. et de Coby White.

Si ce n’est pas vraiment surprenant pour l’intérieur, le cas du meneur est un peu plus compliqué.

Auteur de 16 points, 5 rebonds et 5 passes cette saison, Coby White continue sa progression en tant que scoreur mais l’ancien de North Carolina n’est pas un très bon gestionnaire, et sans doute que Billy Donovan souhaite lui redonner un statut d’électron libre en sortie de banc pour laisser la place à un Tomas Satoransky, mieux capable de diriger l’attaque pour démarrer les matchs du bon pied, et éviter de courir constamment après le score.