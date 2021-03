Le Carter tourne au ralenti

29 points à 10/31 au shoot. Ce n’est pas la dernière performance en date de Wendell Carter Jr., mais bien son total aux points et au shoot sur les cinq dernières rencontres.

Avec 5.8 points de moyenne à 32 % de réussite au shoot en 22 minutes par match, l’intérieur des Bulls est au fond du trou depuis quelque temps, après cependant un bon début de saison. Et son dernier match, contre Miami, le confirme puisqu’il a marqué seulement 4 petits points à 1/5 au tir.

« Je dois simplement être meilleur. Je ne sais pas quoi dire d’autre », livre-t-il à NBC Sports après la défaite des Bulls face au Heat. « J’ai la sensation d’avoir régressé au niveau de mes finitions près du cercle. »

C’était pourtant le parfait moment pour retrouver des sensations, car Bam Adebayo n’était pas aligné côté floridien. Mais il a fallu attendre le dernier quart-temps, où Chicago a coulé, pour voir le jeune intérieur inscrire son premier et seul panier de la rencontre.

« Ces derniers matches me frustrent énormément », poursuit-il. « Pas seulement pour mes chiffres, mais parce que je sors des matches en me disant : ‘C’est tout ce que tu peux apporter à ton équipe ?' »

« Mentalement, c’est un dur »

Surtout que Wendell Carter Jr. ne peut pas apporter plus offensivement que sa présence près du cercle. En 25 matches, il n’a trouvé la cible à 3-pts qu’à sept reprises. Et c’est pourquoi Billy Donovan lui préfère Thaddeus Young dans le « money time », car ce dernier peut écarter le jeu et libérer des espaces pour Zach LaVine.

Ce qui sauve actuellement l’intérieur, c’est sa combativité en défense. Face au Heat, il a notamment gobé 9 rebonds en 22 minutes. « Son esprit de compétition est très bon », souligne son coach. « C’est encourageant de le voir se battre dans une rencontre difficile, surtout offensivement. Il a raté des choses près du cercle, où il n’a pas conclu, mais il a continué de se battre et de se bagarrer. »

S’il est déjà dans sa troisième année en NBA, Carter Jr. reste un jeune joueur de 21 ans qui n’a joué « que » 112 matches à cause des blessures, soit l’équivalent d’une saison et demie. Il est donc encore très perfectible et manque de régularité pour s’imposer comme l’intérieur du futur pour les Bulls.

« Il a confiance en lui, je pense », avance Zach LaVine. « On lui parle tout le temps. Il ne prend pas les choses à la légère. Il sait à quel point il est important pour notre équipe. Ça va aller. Mentalement, c’est un dur. »