Goran Dragic tue les Bulls en dernier quart-temps

Pour lancer de la meilleure des manières ses coéquipiers dans la partie, Zach LaVine a montré l’exemple. Le All-Star est agressif offensivement, que ce soit à 3-points, en pénétration ou pour fixer la défense floridienne et trouver Lauri Markkanen derrière l’arc.

Sauf que si l’arrière est parfait en début de rencontre, la défense des Bulls est loin de l’être. Jimmy Butler se régale, Kendrick Nunn fait mal à 3-pts et le Heat prend les commandes après un 11-0. Les Bulls sont imprécis, en manquant des layups et en perdant six ballons en premier quart-temps (21-29).

Heureusement pour eux, le Heat connaît une grosse panne offensive en deuxième quart-temps et avec quelques tirs primés en fin de première période, les Bulls reviennent et égalisent (42 partout à la pause).

Au retour des vestiaires, Zach LaVine reprend là où il avait laissé son début de match. Toujours agressif, tranchant, il pénètre encore et encore, quand Lauri Markkanen vient le soutenir de loin. Les points sont précieux dans cette partie où la maladresse domine. Mais la défense des troupes de Billy Donovan est parfois négligente, en se faisant avoir par un simple écran ou une simple coupe dans la raquette.

Jimmy Butler commence, Goran Dragic termine

Un duel Butler/LaVine s’installe. Le premier joue près du cercle, force les contacts et vient arracher des paniers à l’intérieur. Le second frappe de loin, à 3-points. Rien n’est fait après 36 minutes (68-70).

Et alors que Jimmy Butler a déjà inscrit 25 points à cet instant du match, le finaliste 2020 laisse ses coéquipiers faire la différence. Duncan Robinson puis Goran Dragic allument de loin et Miami commence ce dernier acte avec un 11-2. Le meneur de jeu slovène vient d’allumer la mèche et il va rester bouillant. Il inscrit huit points de suite en seulement une minute, et trois paniers primés dans ce quart-temps. Puis, quand la défense sort sur lui, il se rapproche et touche la cible à mi-distance. Sur un nuage, il marque 20 points en dernier quart-temps et Chicago coule face à cette démonstration.

Zach LaVine et ses coéquipiers ne peuvent répondre et doivent s’incliner (90-101) face à une telle maîtrise des moments chauds. C’est la quatrième défaite en cinq matches pour les Bulls, qui doivent retrouver des couleurs rapidement pour ne pas prendre trop de retard dans la course aux playoffs. Pour le Heat en revanche, la montée en puissance se poursuit, avec une troisième victoire de rang.