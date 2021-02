Pour Zach LaVine, Thaddeus Young est le MVP des Bulls

Sixième meilleur marqueur de la ligue avec 28.2 points de moyenne et auteur de sa meilleure saison actuellement, où sa maturité rayonne, Zach LaVine porte les Bulls avec brio, notamment dans le « money time ».

Mais l’arrière ne se met pas en avant pour autant. Il a même un autre nom à donner.

« Pour moi, le MVP de l’équipe, c’est Thaddeus Young », assure Zach LaVine à NBC Sports. « Il fait un peu de tout. Il pourrait presque tourner à un triple-double de moyenne. Il corrige nos erreurs défensives, il défend sur les meilleurs intérieurs soir après soir. Contre les Pacers, il a été décisif en provoquant des passages en force, ou avec ses rebonds et sa présence physique. C’est le style de joueur qu’on adore avoir dans son équipe. »

Dans la victoire à Indiana, Thaddeus Young a compilé 13 points, 11 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, avec effectivement plusieurs actions importantes en fin de match. Il a joué l’intégralité de la prolongation, durant laquelle il a marqué 2 points, pris 4 rebonds, donné une passe et volé un ballon.

« Il me donne l’impression de toujours faire le bon choix », commente Wendell Carter Jr., qui retrouvait les parquets lundi soir. « En bon vétéran, le jeu est ralenti pour lui et c’est impressionnant. Quand j’étais absent, j’ai pu bien l’observer, et j’ai pu échanger avec lui aussi après les matches, pendant les entraînements. C’est un grand joueur et je vois pourquoi il est dans la ligue depuis si longtemps. »



Thaddeus Young n’a jamais été aussi adroit et passeur

Depuis deux semaines et huit rencontres, l’ancien des Pacers est particulièrement efficace et précieux avec 13.4 points à 65% de réussite au shoot, 6.4 rebonds, 4.9 passes et 1.9 interception de moyenne. En 28 minutes par match, car son coach veut l’économiser le plus possible. Ce qui ne dérange pas le principal intéressé, 32 ans passés et 987 matches dans les jambes.

« Il y a eu d’autres moments dans ma carrière où j’ai énormément joué, et ça pèse sur n’importe quel corps. Quand j’étais à Indiana, je jouais 37-38 minutes pendant plusieurs matches d’affilée et c’est difficile à maintenir pendant toute une saison de 82 matches – 72 en l’occurrence. Donc on a eu cette conversation et le coach a réalisé un bon travail pour nous préparer physiquement et mentalement avant chaque match. »

Qu’il joue beaucoup ou non, qu’il soit titulaire ou non, Thaddeus Young fait une bonne saison, une de ses meilleures en carrière (il n’a jamais autant passé, ni été aussi adroit) alors que son temps de jeu est moindre. Et il peut compter sur Zach LaVine pour que son travail et son impact soient toujours bien soulignés.

« Thaddeus m’a pris sous son aile lors de ma saison rookie à Minnesota », se souvient la star de Chicago. « On sait tous que c’est un fort joueur. Depuis le début de ma carrière, c’est un de mes meilleurs coéquipiers ainsi qu’un de mes meilleurs amis dans la ligue. J’ai toujours eu confiance en lui. »