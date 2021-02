Billy Donovan aimerait économiser Thaddeus Young

À peine quatre minutes de jeu et Billy Donovan, déjà contraint de prendre un temps-mort, est rouge de colère. Daniel Gafford, qui remplace Wendell Carter Jr. dans le cinq des Bulls, est en train de prendre un bouillon de la part de Nikola Vucevic. Avec ce dernier, Orlando colle un 18-4 pour démarrer la rencontre.

L’ancien coach de Florida n’hésite alors pas à sortir le principal atout de son banc, Thaddeus Young. Si ce dernier, décalé sur un poste qui n’est pas le sien naturellement, va lui aussi avoir du mal à contenir le pivot du Magic, il aura un vrai impact sur le score.

« Titularisé » en seconde période, le gaucher a apporté 15 points (7/10), 7 rebonds et 5 passes avec un ratio positif à + 10 là où Gafford a affiché un terrible – 18 en seulement 11 minutes de jeu.

« Je ne peux pas laisser Thad jouer 31 minutes chaque soir, estime Donovan. C’est un battant, il va bien, il ne dira jamais le contraire. Il jouera. Mais c’est vraiment compliqué d’être planté là et de s’attendre à ce que ces gars jouent 33 ou 34 minutes par match. »

Le coach veut maintenir un temps de jeu raisonnable pour son joueur de 32 ans. Cette saison, Young tourne à 25 minutes de moyenne, en se montrant hyper rentable : 11 points (59% aux tirs), 5 rebonds et 4 passes. Plus souvent titulaire par le passé, chez les Sixers, les Nets ou les Pacers, il enregistre sa meilleure moyenne en carrière à la passe et en pourcentage de réussite.

Billy Donovan veut ainsi préserver son apport conséquent venu du banc. Même si l’absence probable de Lauri Markkanen, pour la revanche face au Magic la nuit prochaine, pourrait le forcer à revoir ses plans. Son intérieur a en effet été touché à l’épaule cette nuit.

« On doit aussi penser à notre second cinq, note le technicien. Combien de minutes pour lui si on le titularise ? Pour le remettre à la fin du premier quart-temps et le faire jouer un peu dans le second ? Puis on le repose pour le remettre à la fin du second et voilà comment on fait grimper son temps de jeu. Je ne dis pas que, périodiquement, il ne peut pas le gérer. Mais malgré la qualité de son jeu cette saison, je dois juste être conscient de son état physique. Je ne sais pas si c’est viable. »