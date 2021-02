Le MVP de la nuit : au tour de Nikola Vucevic de briller

Fidèle au poste, comme il l’a été depuis son arrivée en Floride, Nikola Vucevic a particulièrement dû s’employer cette nuit pour permettre à Orlando de venir à bout de Chicago (123-119), signant un record en carrière à 43 points pour aller avec ses 19 rebonds et ses 4 passes décisives.

« C’est un super sentiment de sceller un record en carrière sur une victoire car le dernier était sur une défaite », a-t-il déclaré après le match, en faisant référence à ses 41 points inscrits en octobre 2017 contre Brooklyn. « Là, c’est vraiment mieux parce que tu profites vraiment de ce genres de choses quand tu gagnes à la fin. Je suis satisfait car nous avons également fourni un gros effort depuis le début ».

Le All-Star Game en ligne de mire ?

Le Monténégrin a scoré des 13 des 15 premiers points de son équipe, histoire de donner le ton. En pleine confiance, il a poursuivi son festival dans le deuxième acte avec toujours autant d’efficacité. Daniel Gafford a eu toutes les peines du monde à le contenir, mais Chicago a longtemps tenu au score avant de passer à -12 suite à un remarquable « spin move » suivi d’un lay-up main gauche puis d’un hook de Nikola Vucevic (86-76).

Et lorsque les Bulls sont revenus à -5 à l’entrée du money-time, il a encore été précieux avec deux paniers arrachés aux forceps et les deux lances de la victoire, à deux secondes de la fin. Déjà auteur d’un joli mois de janvier à plus de 23 points et 10 rebonds par match, Nikola Vucevic démarre très fort le mois de février.

Avec le All-Star Game en ligne de mire ? C’est en tout cas ce qu’espèrent désormais ses coéquipiers.

« Je suis allé voter pour lui chaque jour, deux fois par jour, autant de fois que je pouvais voter. On veut clairement le voir être All-Star parce que je pense à 100% qu’il le mérite », a notamment glissé Cole Anthony.