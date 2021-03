Les Rockets sont vite retombés

Les Rockets ont enregistré leur 31e défaite de la saison face aux Hornets sur le score sans appel de 122-97 et replongent par conséquent dans la défaite après la (courte) parenthèse positive face aux Raptors.

Entre les rumeurs qui entourent Victor Oladipo (absent d’ailleurs face à Charlotte), une série de 20 défaites terminée il y a peu, des blessés et un faible niveau de jeu, l’équipe de Stephen Silas passe une année compliquée.

Invité à s’exprimer pour le Houston Chronicle, l’entraineur ne préfère pas s’attarder sur ce rendez-vous manqué. « C’est juste une défaite. Nous n’avons pas bien joué mais ce n’est pas pour autant que ça nous remet dans cette longue série de défaites qu’on a connue. » Stephen Silas a également préféré ne pas s’exprimer sur la montée en température de John Wall pendant un temps-mort dans le troisième quart. « Ce sont des choses qui arrivent en NBA, c’est juste de la frustration et je n’en dirai pas plus. »

John Wall s’agace

Même son de cloche chez John Wall qui a jugé bon de ne pas s’étendre sur sa brouille avec Danuel House Jr.

« Je n’ai pas de commentaire à faire. » Après sa petite altercation, l’ancien Wizard s’est isolé sur un vélo même s’il n’avait pas de pépin physique a priori. « Je vais bien, je suis en pleine forme. Tout est ok, je suis juste allé sur le vélo pour me vider la tête, « explique t-il.

Avec les défaites qui s’enchaînent, le meneur ne cache plus sa frustration par rapport à la situation dans laquelle se trouve son équipe. « Ce n’est pas vraiment de la frustration car si on ne fait pas les choses qui nous permettent de gagner, on retournera dans une longue série de défaites. C’est simple, regardez la vidéo et comprenez ce que nous avons fait pour gagner contre les Raptors ou être en position de gagner chaque soir. »

John Wall regrette le manque d’implication dont les Rockets font preuve à certains instants. « Il faut juste jouer au basket. Regardez comment nous avons joué le dernier match. Nous ne sommes pas une de ces équipes qui peuvent se permettre de mal débuter un match ou d’avoir une mauvaise passe dans une rencontre. Qu’on soit efficace ou pas au tir, on doit jouer dur pendant 48 minutes. Ça nous donne une chance de l’emporter. »

Concédant 10 rebonds offensifs dont 6 par le seul Cody Zeller, Danuel House Jr. pense que son équipe doit faire preuve d’unité sous leur cercle pour retrouver le goût de la victoire.

« On n’a pas sécurisé le rebond comme nous l’avions fait face aux Raptors et ils en ont profité, comme toutes les équipes qui jouent contre nous. C’est une chose sur laquelle nous devons nous pencher » conclut-il.