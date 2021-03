Ça chauffe pour un nouveau transfert de Victor Oladipo…

Son nom revient de plus en plus dans les rumeurs de transfert, et beaucoup estiment qu’il est même le All-Star le plus susceptible de faire ses valises d’ici jeudi, et la date-butoir des trades.

Il faut dire que Victor Oladipo ne semble clairement pas envisager son avenir à Houston, et comme il sera free agent à la fin de la saison, les Rockets ont sans doute intérêt à obtenir quelque chose en échange. D’ailleurs, ESPN explique que ça progresse et que le club texan discute avec différentes équipes pour transférer l’arrière.

L’objectif est de faire monter les enchères, qui démarrent très bas. Étant donné l’historique médical de Victor Oladipo, et son futur statut de free agent, personne n’a envie de miser gros pour le récupérer.

Chez les dirigeants NBA, on sait aussi que le joueur aimerait rejoindre en premier lieu le Heat, ou les Knicks, mais les deux équipes ont suffisamment d’argent pour le signer comme free agent l’été prochain et n’ont sans doute pas envie de faire une trop grosse offre aux Rockets pour un joueur qui sera disposé à les rejoindre dans quelques mois.

Quant aux autres équipes, même si elles pourront récupérer les « Bird Rights » de Victor Oladipo en lui mettant la main dessus, et ainsi avoir l’avantage lors des discussions estivales, elles n’ont pas d’intérêt à se déplumer pour un joueur qui vise d’autres destinations.

Voilà pourquoi les enchères risquent de ne pas monter très haut, même si une offre mineure pourrait tout de même satisfaire Houston, surtout si le club est convaincu de ne pas pouvoir retenir le joueur.

LEXIQUE

Bird Rights : À l’origine « Larry Bird Exception », cette règle permet à une équipe de prolonger son free agent en dépassant le salary cap. Aujourd’hui, les « Full Bird Rights » concernent les joueurs ayant passé au moins trois ans avec la même équipe. Une fois free agent, celle-ci peut offrir n’importe quel salaire au joueur dans la limite du maximum, même si elle a dépassé le cap. Comme ce dernier ne peut gagner le maximum d’argent qu’en restant avec son équipe (un contrat de cinq ans), c’est un avantage.