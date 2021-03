Son avenir incertain, Evan Fournier évoque Orlando avec émotion

Ce « pick-and-roll », Evan Fournier et Nikola Vucevic le pratiquent depuis des années. Cette nuit à la toute fin du match face aux Suns, Steve Clifford n’a pas pris son dernier temps-mort et laisser faire ses deux hommes forts.

Un écran du pivot plus tard, l’arrière prenait de vitesse Deandre Ayton sur le « switch » et allait inscrire un tir de la gagne compliqué près du cercle. « Au fil des années, on a utilisé ce jeu à deux quantité de fois, donc on se comprend bien, c’était un gros tir », salue le Monténégrin, qui ne sait pas encore si c’était la dernière fois qu’il combinait avec le Français.

Si les rumeurs disent vrai et qu’un transfert se concrétise, Evan Fournier ne portera plus le maillot du Magic dans les heures qui viennent. Si bien que lorsqu’on l’interroge sur ce que représente la ville d’Orlando et cette franchise du Magic, il affiche, avec émotion, son attachement.

« J’ai quitté la maison où je vivais avec mes parents à l’âge de 13 ans et depuis, je ne suis jamais resté plus de deux ans au même endroit. Donc le fait de rester ici pendant sept ans en dit beaucoup », souligne Fournier, échangé en 2014 pour les Nuggets pour Arron Afflalo.

Je suis un homme complétement différent, un joueur complétement différent

« J’ai eu un fils ici, je me suis marié et cela signifie énormément. C’est un peu compliqué de mettre des mots là-dessus. J’avais seulement 22 ans lorsque j’ai été transféré ici. Je suis un homme complétement différent, un joueur complétement différent », poursuit le 20e choix de la Draft 2012, qui s’est affirmé année après année avec le Magic, après deux premières saisons prometteuses à Denver.

Il n’a pas oublié ses premières années galère en Floride sur le plan collectif, avec des saisons terminées avec moins de 30 victoires. Il n’a pas oublié non plus, qu’en partant de là, Orlando a atteint à deux reprises les playoffs. Pour lui, ce genre d’accomplissement est à l’origine des liens forts au sein d’une équipe qui a prôné la stabilité depuis des années.

Alors Fournier dit avoir « beaucoup d’affection pour la franchise et les gens qui y travaillent, y compris vous (les médias). Si cela doit se terminer, cela se terminera mais j’adore clairement la franchise et la ville. »