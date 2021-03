Denver s’intéresse à Harrison Barnes et Aaron Gordon

Vainqueur cette nuit à Orlando, Denver en a peut-être profité pour discuter avec les dirigeants du Magic sur le cas Aaron Gordon. Le dunkeur d’Orlando a reconnu qu’il était « frustré » et qu’il avait des envies de départ pour relancer sa carrière, et selon le Denver Post, il serait sur les tablettes des dirigeants des Nuggets.

Une piste déjà évoquée depuis plusieurs jours, et elle semble logique puisque Jerami Grant n’a pas été remplacé cet été, et sa polyvalence ainsi que sa mobilité font défaut cette année. Même s’il est loin d’être aussi bon en défense, Aaron Gordon pourrait reprendre ce rôle d’ailier-fort polyvalent, très fort sur jeu de transition. Il sera free agent en 2022 et les Nuggets auraient une saison et demie pour le jauger.

Le quotidien donne une autre piste pour ce poste d’ailier, et il s’agit d’Harrison Barnes, free agent en 2023.

L’ancien champion NBA avec les Warriors (2015) serait également la cible privilégiée des Celtics, mais ce n’est pas certain que les Kings soient vendeurs puisqu’ils veulent jouer à fond la carte du « play-in ». Mais les Nuggets ont un effectif très riche, et ils peuvent donc proposer des « packages » intéressants pour séduire Orlando et Sacramento avec Gary Harris, Will Barton et/ou Bol Bol. À priori, Michael Porter Jr est intouchable.