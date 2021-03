Aaron Gordon a demandé son transfert du Magic « par frustration »

Aaron Gordon portera-t-il encore le maillot du Magic ce vendredi ? Rien n’est moins sûr après les déclarations de l’intéressé à l’issue d’une nouvelle défaite de la franchise floridienne, cette nuit face aux Nuggets.

Impliqué dans de nombreuses rumeurs de transfert ces derniers jours, l’intérieur confirme avoir réclamé son transfert auprès de ses dirigeants, en raison de sa frustration. « Frustration avec les défaites, les blessures, la façon dont on joue et toutes les défaites accumulées depuis des années. Je dirais que cette frustration déborde. Je pense que beaucoup de gens partagent ce sentiment avec moi. »

ESPN rappelle le triste bilan du Magic depuis l’arrivée d’Aaron Gordon, drafté en quatrième position en 2014 : 203 victoires – 322 défaites et deux éliminations au premier tour des playoffs.

Malgré ses envies d’ailleurs, Aaron Gordon assure se concentrer sur le prochain match de son équipe, la nuit prochaine face aux Suns. « À l’heure actuelle, je suis au Magic. Je suis là depuis sept ans, j’ai trouvé un foyer ici, une attache, une communauté. Aussi longtemps que je porterai le maillot d’Orlando, je donnerai tout ce que j’ai. »

Interrogé sur la possibilité qu’il ait joué son dernier match avec le Magic cette nuit, il répond : « À chaque fois que j’ai un maillot sur moi, je joue comme si c’était mon dernier match. Chaque fois que j’ai l’occasion de jouer, c’est comme si c’était mon dernier match. Point. C’est ainsi que je vais jouer le match (de la nuit prochaine). »

Son nom également évoqué dans les rumeurs de transfert, Evan Fournier ne veut pas se laisser affecter par ces bruits pour être capable de rester performant sur le terrain. Entre Aaron Gordon et lui, « il n’y a que de l’amour et du respect. On est ici Aaron et moi depuis quoi, six ans ? Donc quoi qu’il arrive à Aaron, je vais rester tranquille. Nous verrons bien. Mais il n’y a aucune friction dans le vestiaire avec cela. Pas du tout. »