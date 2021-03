Les Celtics seraient prêts à faire une offre pour Aaron Gordon et Evan Fournier

Parce qu’il ne veut pas rejoindre une équipe en reconstruction et y prolonger, Aaron Gordon aurait mis fin aux discussions entre le Magic et les Rockets. Même si Orlando aimerait ne pas toucher à son noyau de joueurs, l’ailier-fort d’Orlando est sur le départ, et les dirigeants du Magic continuent d’écouter les offres, et d’ici jeudi, elles devraient se multiplier. Action Network confirme ainsi les intérêts des Nuggets, des Blazers ou encore des Mavericks. Mais la franchise qui semble le mieux placée, c’est Boston.

Selon nos confrères, les Celtics ont fait la même offre que les Rockets avec deux premiers tours de Draft ! Mais Boston pourrait aller encore plus loin en négociant les arrivées de Gordon et… d’Evan Fournier ! Pour ça, les Celtics devraient utiliser leur « trade exception » récupérée dans le transfert de Gordon Hayward, soit 28.5 millions de dollars, mais aussi ajouter un joueur. Sans doute l’un des jeunes talents de l’équipe puisque le Magic pourrait entamer une phase de reconstruction. Dans l’idéal, Orlando aimerait récupérer Marcus Smart mais on voit mal Boston s’en séparer.

Comme une « trade exception » ne peut pas être utilisée en complément d’un joueur, les Celtics pourraient effectuer deux échanges distincts.

Si le Magic est trop gourmand ou ne parvient pas à s’entendre avec les Celtics, Denver pourrait rafler la mise avec une offre centrée autour de Will Barton et de Bol Bol, envoyés en échange d’Aaron Gordon. Sur le papier, ce dernier aurait le profil idéal pour reprendre le rôle de Jerami Grant, parti aux Pistons. Tout du moins en attaque.