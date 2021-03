Tueries d’Atlanta et de Boulder : les larmes de Mike Malone et la colère de Steve Kerr

Après Atlanta il a dix jours, c’est Boulder, dans le Colorado, qui a été le théâtre d’une nouvelle tuerie de masse quand un homme de 21 ans est entré dans un supermarché pour assassiner dix personnes, âgées de 20 à 65 ans.

Hélas, ce n’est pas la première fois que le Colorado est endeuillé de la sorte, et Mike Malone a fondu en larmes au moment d’évoquer ce nouveau drame.

« J’ai l’impression qu’on est déjà passé par là, mais avant de jouer ce match et de penser au basket-ball, je pense qu’il est vraiment important que notre attention se porte sur ce qu’il s’est passé à Boulder » a-t-il expliqué en conférence d’avant-match. « Évidemment, hier, c’est une tragédie de plus. J’espère qu’on trouvera un moyen d’éviter cela à l’avenir. Je crois parler pour l’ensemble de l’équipe et ceux qui nous accompagnent. Nos pensées et nos prières, et ce n’est jamais suffisant, sont adressées à la communauté de Boulder et aux familles des dix personnes innocentes assassinées hier : Rikki Olds, Denny Strong, Neven Stanisic, Tralona Bartkowiak, Suzanne Fountain, Teri Leiker, Kevin Mahoney, Lynn Murray, Jodi Waters et le policier Eric Talley, père de sept enfants. On les garde dans nos pensées et nos prières. »

« C’est tout simplement ahurissant pour moi que nous puissions continuer à répondre aux caprices d’une toute petite minorité de ce pays »

À des milliers de kilomètres de là, à San Francisco, même émotion chez Steve Kerr qui avait affiché les noms des victimes des deux tueries pendant sa conférence de presse.

« Je pense que le plus important, avant toute chose, c’est de citer leurs noms. Ce sont des êtres humains. Ce sont des vies perdues. Ce sont des mères, des pères, des frères, des sœurs, des filles et des garçons en deuil, et c’est juste bouleversant. Surtout quand on pense que c’est devenu un événement banal dans notre pays à cause de l’incapacité de nos représentants dans les gouvernements à faire quoi que ce soit. »

Le coach des Warriors s’en est pris ensuite à Ted Cruz, le sénateur républicain du Texas, qui s’oppose à ce que les ventes d’armes soient interdites à des personnes ayant un casier judiciaire.

« Ted Cruz, ça pourrait être votre famille. Cela pourrait être votre ami. Cela pourrait être quelqu’un de très proche de vous », a ainsi lancé Steve Kerr, depuis très longtemps investi pour la régulation de la vente d’armes à feu aux Etats-Unis. « Si cela arrivait, ne voudriez-vous pas qu’il y ait quelque chose en place avec une vérification des antécédents ? C’est tout simplement ahurissant pour moi que nous puissions continuer à répondre aux caprices d’une toute petite minorité de ce pays. »