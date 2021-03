Pour Kyle Lowry, les Raptors discutent avec le Heat et les Sixers

Rien ne va plus à Toronto, 11e de la conférence Est, et les dirigeants auraient décidé de profiter de la « trade deadline » pour faire exploser l’effectif. C’est ce que rapporte ESPN qui explique que les dirigeants discutent d’échanges impliquant Kyle Lowry et Norman Powell, et les équipes intéressées seraient très nombreuses !

Selon nos confrères, les Raptors ont ainsi entamé des discussions avec le Heat et les Sixers pour Kyle Lowry. Deux franchises dont les noms circulent depuis plusieurs semaines, mais il y aurait de la concurrence.

En échange de leur meneur de jeu, qui serait ouvert à un départ chez un candidat au titre, les Raptors accepteraient des premiers tours de Draft, voire un un jeune talent. Mais l’idée ne serait pas de sauver les meubles, et de se battre pour les playoffs. Si Lowry part, les Raptors entament une vraie phase de reconstruction, à peine deux ans après leur titre. Ils ont déjà leur colonne vertébrale pour reconstruire avec VanVleet, Siakam et Anunoby.

Même s’il serait ravi de jouer aux Sixers, puisqu’il a grandi à Philadelphie et joué à Villanova, Kyle Lowry est ouvert à d’autres destinations. Le Heat en est une mais il y en aurait d’autres… Côté Philly, on est évidemment très intéressé par le meneur, par son expérience et ses qualités de leader, mais la franchise se positionnerait aussi sur Norman Powell qui réalise sa meilleure saison en carrière avec 19.7 points de moyenne !

Comme Lowry, Powell devrait être free agent à la fin de la saison, et les franchises intéressées ne prendront le risque de les recruter que s’ils ont des garanties sur des prolongations de contrat. Inutile de perdre des jeunes talents ou des choix de Draft en mars si les deux joueurs ne jouent finalement que quelques semaines…