Norman Powell, l’opportuniste

Chaque saison, on le constate : on peut être dans le Top 8 de la conférence Est avec un bilan négatif. Cette saison, c’est d’autant plus marquant que quatre équipes du Top 8 sont dans le négatif !

C’est dire si ce n’est pas très folichon de ce côté des Etats-Unis, et les Raptors profitent donc d’une série de cinq victoires en six matches pour remonter au classement, et se hisser à la 5e place. Une série qui coïncide avec la titularisation de Norman Powell. De retour de blessure, l’arrière/ailier a pris la place d’OG Anunoby, et il sera désormais compliqué de le sortir.

En février, il tourne ainsi à 23.6 points de moyenne avec un beau 53% à 3-points, et cette nuit, il a planté 28 points à la défense des Wizards. Si on se concentre uniquement sur ses matches comme titulaire, ça donne 21.6 points par match avec des pourcentages dignes d’un Klay Thompson ou d’un Kevin Durant : 51/47/90.

« En ce moment, ce que j’apprécie le plus, ce sont ses prises de décision » explique Nick Nurse. « Il a franchi un cap, il explose au cercle, et il semble vraiment en confiance. Il fait partie de ces joueurs dont on sait qu’il va mettre dedans quand il s’élève. »

Ce qui plaît à Nick Nurse, c’est aussi la polyvalence de Norman Powell. On le connaît comme arrière/ailier mais il lui arrive de plus en plus de jouer 4 pour laisser Pascal Siakam au large, et épauler Aron Baynes. Plus près du cercle, il participe davantage au rebond. « Je pense que tout ça est utile pour son jeu dans son ensemble. J’ai remarqué qu’il faisait les bonnes rotations en défense, qu’il faisait de meilleurs écrans, toutes ces choses… En ce moment, il joue clairement à un niveau élevé. »

L’un des points forts de Norman Powell, depuis toujours, c’est son agressivité. Un vrai « pitbull » en attaque, qui cherche à toujours à agresser la défense, et c’est pour ça qu’il est précieux en sortie de banc. Mais c’est aussi une qualité comme titulaire puisqu’il apporte neuf points de moyenne en premier quart-temps.

Seuls six joueurs font mieux que lui en NBA depuis trois semaines, et on ne trouve que des cadors comme Stephen Curry, Joel Embiid, Damian Lillard ou encore Luka Doncic.