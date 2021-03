De’Andre Hunter, la fleur au fusil

Si les Hawks se sont finalement inclinés face aux Clippers, en s’effondrant dans le quatrième quart-temps, tout n’a pas été spécialement négatif pour eux, la nuit dernière. En témoigne, en plus de leurs trois premiers quart-temps globalement maîtrisés, le retour sur les parquets de De’Andre Hunter, deux mois après sa blessure au genou droit.

Opéré depuis, avec une arthroscopie subie pour nettoyer la partie située près de son ménisque, le 4e choix de la Draft 2019 va désormais tenter de repartir sur les mêmes bases qu’en début de saison, lui qui réussissait un superbe exercice 2020/21 avant d’être freiné en plein vol à Washington, le 29 janvier dernier.

« J’ai simplement dunké et, en atterrissant, je ne me suis pas très bien senti », raconte l’ailier de 23 ans au sujet de sa blessure, dans le Atlanta Journal-Constitution. « Ça n’a pas vraiment fait de bruit, c’est juste que ça ne me semblait pas normal. Et quand j’ai essayé de jouer, [mon genou] était raide, crispé. Je ne pouvais pas vraiment le bouger. Donc j’ai su que ce n’était pas quelque chose de léger. »

En 18 matchs avant sa blessure, De’Andre Hunter tournait à 17.2 points et 5.4 rebonds de moyenne, en 32 minutes, et à 51% aux tirs, 37% à 3-points et 88% aux lancers-francs. Précieux des deux côtés du parquet, il a beaucoup manqué aux Hawks, ces derniers s’inclinant à 11 reprises sur leurs 15 matchs disputés après sa blessure.

Reprendre le fil de son bon début de saison

Ravi de pouvoir enfin retrouver les terrains et la compétition, l’ancien élève de l’université de Virginia se dit surtout soulagé d’en avoir terminé avec sa période de rééducation.

« Le simple fait de prendre part à ce « road-trip » est un pas en avant pour moi, c’est important », confie le natif de Philadelphie. « Je ne voyageais plus, je ne faisais pas grand chose. Être en mesure de pouvoir rejouer, ça me fait du bien. La rééducation, c’est compliqué et ce n’est pas très amusant. Donc être capable de pouvoir rejouer après ça, c’est toujours sympa. »

De’Andre Hunter vient également renforcer cette équipe d’Atlanta en pleine bourre depuis la nomination de Nate McMillan en tant que coach, à la place de Lloyd Pierce. En l’espace de deux mois, pas mal de choses ont ainsi évolué en Géorgie et l’habituel titulaire des Hawks est avant tout séduit par le nouveau visage affiché par ses coéquipiers.

« Je trouve que nous jouons désormais avec davantage d’énergie », analyse-t-il. « Les gars s’entendent vraiment bien des deux côtés du terrain. Je trouve que nous jouons les uns pour les autres et j’ai la sensation que c’est la chose la plus importante. Jouer l’un pour l’autre, connaître une bonne série, écouter ce que veut l’entraîneur et faire en sorte de le mettre en œuvre du mieux possible. »

Quant à Nate McMillan, il se dit logiquement très satisfait de pouvoir enregistrer le retour de De’Andre Hunter, même s’il ne compte pas brûler les étapes avec son jeune joueur.

« Quand un joueur revient [après tant de temps], il est déjà nerveux à l’idée de revenir sur un terrain », estime le coach d’Atlanta. « Donc vous souhaitez simplement faire en sorte qu’il ne se mette pas beaucoup de pression sur les épaules et qu’il travaille pour retrouver sa forme, son rythme. »