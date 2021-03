Après un comeback incroyable, les Clippers mettent fin à la belle série des Hawks

Malgré les 25 points de Kawhi Leonard, c’est le choix de Tyronn Lue de sortir ses cinq titulaires d’un coup qui a réveillé les Clippers pour lancer ce retour de folie. Trae Young (28 points, 8 passes) et John Collins (23 points) avaient réalisé une superbe première mi-temps avant de se heurter à la défense retrouvée de Los Angeles. La série de huit victoires de suite des Hawks prend donc fin lors de leur deuxième arrêt au Staples Center.

La ballade de John Collins et de Trae Young

Les Clippers commencent la rencontre avec une défense rigoureuse. Les Hawks peinent à trouver des solutions et le duo Marcus Morris (19 points) – Ivica Zubac permet à Los Angeles de prendre dix points d’avance (18-8). Atlanta laisse passer l’orage et trouve son rythme. Trae Young et Bogdan Bogdanovic règlent la mire, Clint Capela (12 points, 14 rebonds) et John Collins dominent le rebond offensif et les Hawks effacent leur déficit pour échouer sur les talons des Clippers (30-29).

Le début du deuxième quart-temps confirme le bon passage d’Atlanta. John Collins marque huit points de suite pour lancer un 11-0 de son équipe (41-34). La défense des Clippers, intraitable en premier quart-temps, prend l’eau de toute part. Atlanta attaque le cercle à foison, campe sur la ligne des lancers-francs, et ne perd que deux ballons. De l’autre côté, Paul George et Kawhi Leonard ne sont qu’à 4 sur 14 aux tirs alors que Trae Young enfonce le clou en marquant neuf des dix points des Hawks avant la mi-temps pour faire passer l’écart à +15 (63-48).

Luke Kennard et Terance Mann saisissent leur chance

Au retour des vestiaires, les Clippers enchainent les erreurs défensives, laissant Tony Snell et John Collins leur infliger un 12-3 qui les met à -21 (80-59) ! Frustré, Tyronn Lue décide alors de sortir son cinq de départ et de lancer un cinq composé de Luke Kennard, Amir Coffey, Terance Mann, Nicolas Batum et Patrick Patterson. Le pari de Lue porte ses fruits. Les remplaçants amènent une intensité et une envie décuplée et l’écart fond petit à petit. Luke Kennard, en particulier, prend ses responsabilités et marque 13 points à 100% de réussite. Il termine la période sur un buzzer beater après un euro step du milieu du terrain pour ponctuer un 16-2 qui ramène Los Angeles sous la barre des dix points d’écart (90-82) !

Bogdan Bogdanovic et Trae Young, muet en troisième quart temps, parviennent à stopper l’hémorragie et un 3-points de Young remet les Clippers à -10 (103-93). Après Luke Kennard, c’est Terance Mann qui endosse le rôle du sauveur. Il lance et termine un 10-0 en l’espace de deux minutes pour mettre les deux équipes dos à dos (103-103) !

Kawhi Leonard met le couvercle

Alors que Lue a relancé Kawhi Leonard, c’est toujours le duo Kennard – Mann qui fait payer Atlanta. Même si John Collins et Trae Young tentent de relancer la machine, le momentum est bien du côté des Clippers. Mann, Morris et Leonard enchainent trois tirs de suite à 3-points pour terminer un 11-0 foudroyant qui leur donne huit points d’avance avec moins de 90 secondes à jouer (116-108). Un floater de Young garde Atlanta au contact mais un nouveau tir primé de Kawhi Leonard scelle le come back improbable de LA ! C’est la première défaite en neuf matches des Hawks, et la première sous la coupe de Nate McMillan.