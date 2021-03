Une soirée de rêve pour les Mavericks

Dallas va beaucoup mieux ces derniers temps. Et pour la revanche face aux Blazers, la nuit dernière, les hommes de Rick Carlisle ont proposé un véritable récital des deux côtés du terrain car ce large succès (132-92) s’est en effet construit suite à une prestation de haut vol aussi bien défensive qu’offensive.

Défensivement, Dallas a ainsi mis fin à une belle série côté Blazers : celle du nombre de matchs consécutifs avec au minimum 10 paniers à 3-points inscrits. Avec seulement 9 réussites sur 41 tentatives au large, dont un 0/16 pour le trio Lillard/McCollum/Anthony, la défense texane a peut-être proposé sa meilleure performance de la saison.

Le retour précieux de Dorian Finney-Smith

Symbole de ce renouveau, le retour de Dorian Finney-Smith. Le spécialiste défensif a fait honneur à sa réputation après son absence sur les deux derniers matchs. Auteur lui aussi d’une prestation très solide avec 21 points, Josh Richardson n’a pas manqué de souligner l’impact de son coéquipier. « C’est toujours bon d’avoir Doe de retour, il fait toutes les petites choses importantes. Dès qu’il entrait sur le terrain, il apportait toute son énergie défensif et c’est tout ce dont tu peux demander d’un joueur. Avoir un coéquipier comme lui pour assurer mes arrières est vraiment appréciable » remarque-t-il .

C’est d’ailleurs pour cela que Rick Carlisle lui a donné la ceinture récompensant le meilleur défenseur du soir.

« Dorian Finney-Smith a eu la ceinture défensive ce soir pour avoir maintenu Lillard à un nombre de points raisonnable mais tout le monde a fait du bon boulot ce soir » rappelle le coach. Capable de défendre sur les petits comme sur les intérieurs, Dorian Finney-Smith exploite au mieux ses attributs physiques (2m01 et 100 kilos) et comme le dit Josh Richardson : « Ce n’est jamais facile de jouer face à un gars comme lui qui vous suit partout. »

Pour autant, l’entraineur n’en oublie de féliciter son assistant défensif, Jamahl Mosley ,auteur de quelques modifications par rapport à leur dernière défaite. « Jamahl Mosley a fait du bon boulot avec quelques ajustements que nous devions faire sur ce match et nos gars les ont parfaitement intégrés. On a fait des modifications qui avaient du sens. Il s’agissait de petites choses inhabituelles et Jamahl a été capable de leur faire assimiler ça. »

Une attaque en état de grâce

D’un point de vue offensif, Dallas a compilé sa deuxième meilleure performance de l’année au pourcentage, que ce soit en général (56%) ou de loin (51%). De quoi créer un écart allant jusqu’à 45 points à quelques minutes de la fin.

Une démonstration qui a commencé avec une deuxième quart-temps rondement mené et magnifié ensuite par un 19-0 au retour des vestiaires. « Dans le second quart-temps, on s’est concentré exclusivement sur nous et notre jeu pour produire une incroyable période en les dominant 38-24. À ce moment-là, nous avions le momentum, ça a recommencé après la pause avec un tir longue distance sur la première possession et nous étions en rythme défensivement avec des gars vraiment déterminés » analyse Rick Carlisle.

En plein état de grâce, Dallas n’a jamais été réellement inquiété dans ce match ou tout a fonctionné pour eux.

« Les soirs comme celui-ci sont funs à voir mais ça n’arrive pas tous les jours et tu dois en profiter quand ça se produit. Les gars ont très bien joué. Cela ne veut pas dire que nous sommes imprenables, mais nous avons fait un grand match ce soir » continue ainsi le coach des Mavs.

Luka Doncic de retour à un niveau MVP

Là encore, un homme illustre parfaitement cette démonstration offensive : Luka Doncic. Le Slovène continue sur son rythme de MVP avec cette fois-ci 37 points à 13/19 au shoot dont 8/9 de loin en seulement trois quarts-temps. « Luka a été extraordinaire. Quand il est dans ce rythme et qu’il alterne bien les pénétrations avec le shoot extérieur, il est quasiment impossible de l’arrêter et ce soir il a montré à quel point il était fort. »

Mais le leader texan n’a pas été le seul en vue puisqu’il a réussi à impliquer l’ensemble de ses coéquipiers. « C’est toujours délicat au basket d’impliquer tout le monde et ce dans tellement de situations différentes mais Luka l’a fait de manière spectaculaire avec une telle impression de facilité. »

Aujourd’hui, Dallas tourne presque à plein régime avec 13 victoires sur les 18 derniers matchs pour retrouver le Top 8 à l’Ouest et espérer continuer de grimper jusqu’aux playoffs…