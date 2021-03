Chris Paul : 10 000 passes au compteur !

C’est sur un alley-oop pour Deandre Ayton que Chris Paul a décroché sa 10 000e passe en carrière. C’était cette nuit face aux Lakers, dans le 3e quart-temps, et le meneur des Suns n’est que le 6e joueur à franchir cette barre ! Les autres ? John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson et Magic Johnson.

« C’est un honneur, mais d’abord, avant tout, c’est une chance de pouvoir jouer aussi longtemps » a réagi l’ancien meneur des Clippers. « C’est quelque chose que je ne prends pas pour acquis. Il y a beaucoup de joueurs avec qui j’ai débuté qui sont aujourd’hui coaches, et qui ne peuvent plus jouer. »

Comme il reste 30 matches à jouer en saison régulière, Chris Paul va pouvoir augmenter son total, et s’il maintient sa moyenne actuelle, il pourrait carrément dépasser Steve Nash, Mark Jackson et Magic Johnson pour grimper à la 3e place des meilleurs passeurs de l’histoire. Il manque aussi 546 points au meneur All-Star pour devenir le premier joueur de l’histoire à atteindre les barres des 20 000 points et des 10 000 passes en carrière !

Auteur cette nuit d’un triple-double, Chris Paul est aussi un formidable leader, et sous sa coupe, les Suns sont solidement accrochés à leur 2e place de la conférence Ouest !

« J’étais tellement heureux » confie Deandre Ayton, auteur du alley-oop pour la 10 000e passe. « Depuis qu’on a récupéré Chris, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux d’être impliqué sur sa 10 000e passe. »