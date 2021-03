James Harden et Kyrie Irving repoussent les assauts de Russell Westbrook

C’est évidemment très particulier pour Russell Westbrook de jouer face à James Harden, et on ne voit que lui en début de match. Présent à la passe et surtout au scoring, il régale Rui Hachimura. Comme souvent, Brooklyn défend mal sur le pick-and-roll et face à un joueur comme Westbrook, ça ne pardonne pas. Les Wizards se détachent (20-6).

Il y a le feu dans la maison Nets et Irving et Harden sont obligés de prendre le jeu en main. Possession après possession, les deux assument leurs responsabilités. Agressifs et craints par la défense des Wizards, les deux hommes ne forcent pas leurs tirs. Ils brillent aussi par leur capacité à trouver des coéquipiers ouverts, comme Landry Shamet et Bruce Brown. Alors que Blake Griffin effectue ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, Brooklyn a déjà rattrapé une grosse partie de son retard (30-25).

Du très grand Harden

Fâché, James Harden se met carrément en mode Houston. Il marque 9 points consécutifs et place son équipe devant (34-30). C’est du grand art, et ça confirme qu’il mérite vraiment d’être cité dans la course au MVP. Son deuxième acte est juste époustouflant…

Après avoir alimenté la marque, il enchaîne les passes. C’est lui qui permet à Landry Shamet et Joe Harris de briller à 3-points ou à Nicolas Claxton de coller des dunks. De -14 en début de match, les Nets sont passés à + 14 (52-38).

En face, Beal n’est pas en grande forme et son manque d’adresse pénalise son équipe. À l’inverse, Russell Westbrook assume le rôle de patron et par ses passes et son agressivité, il maintient en vie les joueurs de DC (63-56).

La pause n’a pas freiné l’agressivité du meneur. Comme très souvent ce soir, le jeu sur pick-and-roll est sa plus grande force et si son vis-à-vis ne défend pas, il lui fait regretter en attaquant le cercle ou en marquant à 3-points. Certes, il ne peut pas compter sur Beal mais il peut s’appuyerr sur la présence d’Alex Len dans la raquette (77-70).

Sous le menace, les Nets s’en remettent à… James Harden. Et hop, quatre points de suite pour renvoyer Westbrook et sa bande dans les cordes (82-70). On se dit que la sortie pour quelques secondes de Westbrook va faire très mal, mais les Wizards parviennent à limiter la casse et même à revenir à -5 (88-83).

Le dunk de Griffin

Trouvé tête de raquette, Blake Griffin drive et score son premier panier de sa carrière sous le maillot des Nets. C’est un dunk, et c’est une première depuis décembre 2019 ! Une action qui motive James Harden mais surtout les shooteurs maison. Joe Harris encore lui puis Tyler Johnson redonnent 11 points d’avance (99-88).

À force de faire le yo-yo, DC donne l’impression de pouvoir craquer. Et pourtant, dans un dernier effort, Westbrook montre le chemin pour une éventuel hold-up. Beal sort un peu de son silence, mais c’est l’ancien MVP qui porte l’équipe, et après avoir infligé un 14-4, Washington revient à un petit point (103-102). Westbrook est géant !

Mais comme souvent quand c’est l’heure du « money time », les Wizards se crispent. Comme s’ils n’arrivaient plus à jouer. Par deux fois, Garrison Matthews, ouvert, manque ses deux tirs à 3-points. À l’inverse, Irving ne rate pas sa fin de match. Passeur par deux fois, pour Claxton, il termine tel un chef sur la ligne des lancers-francs. Brooklyn a souffert, mais les Nets s’en sortent (113-106) pour fêter les débuts de Blake Griffin.