Nico Mannion se montre chez les Warriors

Dans la défaite face à Memphis hier soir, Nico Mannion a établi sa deuxième meilleur marque au nombre de points marqués avec ses 9 unités à 3/6 au tir. Cela reste modeste mais l’Italien de 20 ans profite, à l’image de Jordan Poole, des minutes laissées par Stephen Curry qui soigne toujours sa blessure au coccyx.

Face aux Grizzlies, le rookie n’a d’ailleurs pas hésité à consulter le double MVP après une possession qu’il jugeait avoir mal négociée avec un shoot juste à l’intérieur de la ligne à 3-points dans le dernier quart-temps. « Je l’ai abordé en premier » raconte Mannion. « Je lui ai dit que c’était un mauvais tir pour moi sur une fin de possession. Dans cette situation, soit vous tentez à 3-points, soit vous donnez la balle. C’est vraiment ce dont on a discuté et il a été génial en m’encourageant, en me disant de jouer mon jeu et d’être agressif. »

Après son passage en G-League, Nico Mannion apprend le métier à vitesse grand V du côté de San Francisco. « Je pense que le meilleur professeur est l’expérience, surtout dans cette ligue. Plus j’accumulerai de l’expérience, plus je me sentirai en confiance. J’apprends à choisir mes zones préférentielles sur le terrain ainsi qu’à jouer mon jeu en attaque. Je dois continuer à jouer de manière libérée tout en gardant une certaine forme de contrôle. »

Meilleur pote de Jordan Poole

Très proche de Jordan Poole, qui lui aussi est passé par la G-League avant de percer, Mannion reçoit aussi le soutien de son coéquipier. « Je suis très heureux pour Nico. C’est le petit frère et il joue tellement dur. Il a eu l’opportunité de se montrer et il en a profité un maximum. Être capable de rentrer sur le parquet avec les remplaçants et de bien jouer comme ça, c’est quelque chose dont nous avons besoin. »

Depuis la reprise post All-Star Game, Mannion affiche des moyennes aux alentours des 7 points, 2 rebonds, 2 passes à 39% aux tirs, dont 38% de loin. « Il est très talentueux en plus d’être très agressif et il se donne tellement à fond. Nous devons continuer de le développer et essayer de le mettre dans les meilleurs dispositions parce que nous avons besoin de lui pour réussir » conclut Poole.