Grizzlies – Warriors : le dernier mot pour Ja Morant

Avec Kevon Looney qui rejoint Stephen Curry à l’infirmerie, James Wiseman et Eric Paschall sur la liste des joueurs indisponibles pour Golden State, c’est Alan Smailagic qui débute comme pivot pour ce back-to-back à Memphis.

Un 3-points de Dillon Brooks permet aux Grizzlies de rapidement prendre l’ascendant (11-4). Memphis compte jusqu’à 11 points d’avance dans ce premier quart-temps mais les Warriors, qui ne marquent que quatre tirs, parviennent à rester dans le match en allant sur la ligne des lancers-francs à 16 reprises pour finir la période sur un 14-7 et revenir à quatre longueurs (28-24) de leurs adversaires du soir.

La rencontre se transforme en bataille de tranchées. Les deux défenses serrent la vis et si Memphis reprend de l’air, les Warriors restent encore et toujours en embuscade. Comme la veille, Jordan Poole (26 points) et Andrew Wiggins (20 points, 9 rebonds) tirent leur épingle du jeu et un 2+1 de l’arrière donne l’avantage à Golden State (47-45).

Desmond Bane (15 points) répond aux Californiens mais les 13 points de Poole en deuxième quart-temps et les 12 de Wiggins à la pause permettent aux Warriors de rentrer aux vestiaires avec deux points d’avance (51-49).

Ja Morant décisif

Il faut attendre le troisième quart-temps pour enfin voir Jonas Valanciunas dominer les débats. Le Lituanien marque dix points et lance un 18-6 qui redonne 11 points d’avance aux Grizzlies (75-64).

La situation se corse un peu plus pour les Warriors quand Draymond Green se tord la cheville gauche mais ce dernier reste finalement sur le parquet pour relancer son équipe. Andrew Wiggins passe à l’attaque et Golden State finit la période en trombe pour revenir à -3 (82-79).

Nico Mannion et Kelly Oubre Jr. confirment le bon passage des Warriors et deux tirs primés remettent les hommes de Steve Kerr devant au score (87-85).

Brandon Clarke (16 points), De’Anthony Melton et Desmond Bane répondent par un 8-0 mais les Dubs ne plient pas et un 3-pts de Juan Toscano-Anderson remet les deux équipes dos à dos avec moins de cinq minutes à jouer (95-95).

Un tir primé de Jordan Poole donne l’avantage à Golden State mais ce sont les Grizzlies qui dominent cette fin de match (100-99). Ja Morant (14 points, 8 passes) lance et conclut un 8-0 qui donne sept longueurs d’avance à Memphis. Poole a beau ajouter un nouveau 3-points, les Grizzlies tiennent leur revanche (111-103) et restent au contact de Golden State dans la course au « play-in » pour les playoffs, dans la conférence Ouest.