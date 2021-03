Les Rockets égalent un record de franchise : 17 défaites de suite !

Toujours pas de John Wall, de Christian Wood ou encore d’Eric Gordon à Houston, et malgré les 34 points de Victor Oladipo ou les 22 points et 8 passes décisives de Kevin Porter Jr, les Rockets ont finalement craqué dans le quatrième quart-temps. Il faut dire que Houston s’était épuisé à tenter de recoller au score face à des Hawks qui avaient mis la main sur le match au milieu du premier quart-temps.

Avec seulement huit joueurs en tenue, les Rockets sont obligés de limiter les fautes et les rotations, et la richesse du banc d’Atlanta a de suite fait la différence.

Danilo Gallinari sur un nuage

Nate McMillan peut compter notamment sur Rajon Rondo pour faire tourner la boutique. Le double champion NBA multiplie les caviars et l’épatant Nathan Knight et Danilo Gallinari font le premier break (35-22).

L’Italien est déchaîné, il plante 10 points de suite ! Stephen Silas cherche des solutions, mais ses joueurs se contentent de lever les bras en défense. C’est insuffisant pour empêcher « Gallo » d’enchaîner 3-points et fadeaway (44-25). Côté Rockets, Victor Oladipo tient l’équipe à bout de bras. Lui aussi apporte de la variété en attaque avec des drives artistiques et du 3-points, mais Atlanta a beaucoup plus d’armes en attaque. Trae Young combine bien avec John Collins, et à la pause, les Hawks mènent de 15 points (73-58). Les Rockets ont terminé la mi-temps sur un 8-0, et c’est porteur d’espoir.

C’est Jae’Sean Tate qui ramène les siens à -10 (85-75) et l’enthousiasme a changé de camp. « Gallo » est beaucoup moins en vue, et voilà que Mason Jones fête son contrat de dix jours avec six points d’affilée (90-86). Le rookie est déchaîné, et son 3-points ramène les Rockets à -1 (93-92) à l’entame du dernier quart-temps. Les 3 000 spectateurs se font entendre, et Kevin Porter Jr. les enflamme en égalisant (97-97).

La gestion de Rajon Rondo

Tout est à refaire pour les Hawks… Heureusement, Rajon Rondo est là pour prendre le match à son compte. Il s’occupe de la gestion des systèmes, et la défense enchaîne les stops.

John Collins monte au contre, mais il se fait écrabouiller par Kenyon Martin Jr. pour le dunk de la nuit (104-101). Il est vengé par Kevin Huerter et Tony Snell à 3-points (112-101). Les Rockets lâchent prise, et c’est Trae Young qui les assomme avec un 3-points à huit mètres. Houston a craqué, et s’incline 119-107. C’est la 17e défaite de suite pour un record de franchise égalé. Prochain adversaire ? Golden State.

À Atlanta, tout va bien, et l’équipe enchaîne une 6e victoire de suite pour s’accrocher à sa 7e place.